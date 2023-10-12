Бизнес-омбудсмен в Новосибирской области НИКОЛАЙ МАМУЛАТ рассказал в интервью «Континенту Сибирь» о борьбе с коррупцией и административным давлением на бизнес, системных проблемах и о том, что помогает региону оставаться привлекательным для инвестиций в текущих непростых экономических условиях.

— Николай Егорович, в последние годы экономика находится в зоне турбулентности. Как вы считаете, на сегодня регион остается привлекательным для инвестиций?

— Да, я считаю, что у Новосибирской области высокий потенциал, и регион является привлекательной территорией для инвестиций благодаря ряду объективных конкурентных преимуществ: географическому положению, высокому уровню диверсификации экономики, концентрацию научно-исследовательских институтов, лидерству по развитию ИТ-сферы, производственному сектору, большому количеству малых предприятий, развитому рынку, транспортному комплексу и промышленно-логистическому парку.

Конечно, 2022 год внес существенные коррективы в работу бизнеса, инвестиционные планы предпринимателей. Однако региону удалось избежать стагнации и ухудшения показателей.

Да, сегодня непросто вкладывать средства в развитие, растут процентные ставки, курс валюты нестабилен и, конечно, есть повышение рисков. Но бизнес находит свободные ниши. Есть предприниматели, которые поменяли направление, вкладывали в недвижимость, теперь начинают инвестировать в сельское хозяйство.

Совместная работа власти и надзорных органов по совершенствованию делового климата в регионе ведется не первый год. Вместе нам удалось создать эффективные механизмы предупреждения административного давления на предпринимателей.

Могу отметить, что жалоб на давление стало меньше. В связи с введением моратория на проверки и внедрением риск-ориентированного подхода количество обращений по данной тематике значительно снизилось. Есть шероховатости с применением нового закона о госконтроле, но можно констатировать, что число проверок и количество штрафов значительно уменьшилось.

Контрольно-надзорная деятельность вышла на другой качественный уровень законодательного регулирования и правоприменительной практики, что позволило снизить уровень административного давления на бизнес: упразднить излишние процедуры и требования, связанные с организацией и ведением бизнеса; по возможности перевести их в онлайн-формат и продолжить работу по сокращению временных и финансовых затрат бизнеса.

— На ваш взгляд, компаниям каких сфер или отраслей экономики в первую очередь требуется дополнительная поддержка со стороны властей?

— По-прежнему важен вопрос экономической эффективности существующих систем стимулирования. Госпрограммы играют значимую роль в развитии любого бизнеса, особенно когда компания находится на стадии развития и нуждается в продвижении.

Приоритет в оказании мер поддержки должны получить проекты, повышающие устойчивость экономики в долгосрочной перспективе, способствующие ее диверсификации. При этом особое внимание заслуживает малый и средний бизнес, как более гибкий, способный быстро подстраиваться под обстоятельства.

Кроме того, информация о стимулах должна быть легкодоступной и прозрачной для предпринимателей и инвесторов.

Нам нужно добиться того, чтобы бизнесу было проще работать, и эта работа ведется. Отмечу, что результат во многом зависит от совместных усилий — федеральных и региональных органов власти и особенно органов местного самоуправления. Смогут ли они создать атмосферу, при которой хочется заниматься бизнесом? Ведь конкретный предприниматель свои вопросы чаще решает на уровне муниципалитета.

— Куда бы вы посоветовали предпринимателю или инвестору обратиться за помощью?

— Для создания комфортной среды для работы бизнеса в регионе создано несколько институтов, которые отвечают за разные запросы предпринимательского сообщества. Одним из них является наш аппарат по защите прав и законных интересов предпринимателей.

Открыт Центр «Мой бизнес», где в одном месте сосредоточены практически все виды и направления поддержки предпринимателей, что делает услуги удобными и доступными. В области функционирует Инвестиционный совет при губернаторе, который дает ход новым проектам.

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области — это специализированная организация по работе с инвесторами, организует взаимодействие с органами власти, с ресурсоснабжающими структурами, помогает с площадками, усиливает поддержку и продвижение проектов.

Отмечу, что инвестиционная привлекательность региона выражается еще в том, что губернатор и правительство активно вовлекают бизнес через различные площадки, например, такие как Технопром, и заявляют о себе на форумах и мероприятиях. Открытость правительства и контрольно-надзорных структур создает благоприятный инвестиционный климат для предпринимателей — бизнесмену не нужно сидеть по несколько часов в приемной в ожидании ответа, все вопросы решаются оперативно. К тому же, у нас есть промышленно-логистической парк. Если предприниматель хочет развивать бизнес в регионе, ему, может быть, и не надо идти к губернатору — достаточно отправиться в АИР и провести разведку боем.

— С какими проблемами предприниматели могут обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену? Как выстраивается работа с их обращениями?

— Если возникли сложности по вопросам ведения предпринимательской деятельности, связанные с административными барьерами, контрольно-надзорной и разрешительной деятельностью, земельно-имущественными отношениями, и другие, касающиеся действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц.

Законом определен круг наших полномочий. Для наиболее эффективного выполнения задач ведется активное взаимодействие с территориальными ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, общественным, экспертным и правозащитным сообществом.

Кроме того, одним из востребованных направлений является оказание содействия в судебной защите прав предпринимателей. Мы пока не можем принимать участие в уголовных делах, но ведется работа по расширению наших полномочий на федеральном уровне. В арбитражных процессах выступаем в качестве третьих лиц. У нас серьезная группа юристов, которая разбирается в таких предпринимательских проблемах, как проверки, получение заключений и так далее.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и его заместитель Ирина Диденко обращают большое внимание на нашу оценку влияния изменения законодательства на бизнес. К примеру, недавно наш аппарат выступил за продление налоговых мер поддержки предпринимателей. В этом вопросе мнение института бизнес-омбудсмена едино с комитетом по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания, который возглавляет Федор Николаев. Наша общая позиция была направлена в Москву для дальнейшего рассмотрения. Таким образом, мы помогаем выявлять и решать системные проблемы на вышестоящем уровне. И эта работа ведется постоянно.

— Какие новые системные проблемы, по вашим наблюдениям, появились при ведении бизнеса в Новосибирской области? Приведите пример.

— В настоящее время в числе актуальных вопросов — природоохранное законодательство. Так, недавно было принято положение, согласно которому предприятия обязаны устанавливать очистные сооружения при обращении с жидкими бытовыми отходами. Проблема в том, что во многих районах Новосибирской области отсутствует даже централизованная система водоотведения.

Строительство ЦСВ в муниципальных образованиях области является весьма дорогостоящим проектом, стоимость реализации которого превышает годовые бюджеты муниципальных образований. По предварительным оценкам, для строительства очистных сооружений в регионе необходимо порядка 70 млрд рублей.

Отсутствие ЦСВ и введение новых правил порождает множество проблем, которые отражаются на организациях, осуществляющих вывоз ЖБО, которых за несоблюдение новых требований привлекают к суровым мерам ответственности. В настоящее время на рассмотрении у нас находится обращение предпринимателя, которому Росприроднадзор насчитал более 8 млрд рублей ущерба. Никакого переходного периода для предприятий для приведения ранее существовавших котлованов к соответствию новым правилам предоставлено не было. И сразу после внесения изменений и введения норм в действие контролирующие органы стали выявлять нарушения и привлекать к ответственности. Такая методика расчета несоизмерима и заведомо невыполнима.

Вот и получается коллапс. Нужна госпрограмма или мораторий, чтобы привести в порядок инфраструктуру. И только тогда от предпринимателя можно требовать соблюдения новых требований.

Эта информация и предложения по решению ситуации были направлены нами в Комитет Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству для включения в проект рекомендаций предстоящих парламентских слушаний.

Недавно в рамках Сибирской юридической недели мы совместно с юридической компанией «Юсконсалт» провели круглый стол по этой проблеме, в ходе которого также были сформированы предложения по возможным вариантам решения вопроса.

Подобная проблема и в секторе животноводства. Федеральный закон ввел запрет на внесение необработанных, не переработанных побочных продуктов животноводства в почву. Этот вопрос был поднят на комитете Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. В целом по Новосибирской области необходимо построить более 700 бетонных специализированных площадок. Существующие мощности промышленности региона позволят выполнить требуемый объем строительства не ранее чем за пять лет. Общие затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей только на приобретение бетона, необходимого для строительства, составят порядка 4,5 млрд рублей. Без государственной поддержки это повлечет большую финансовую нагрузку, что может привести к угрозе прекращения производственной деятельности.

— Появилась информация, что Общественный совет при уполномоченном инициировал создание нового проекта — центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Действительно ли это так?

— Действительно, Общественным советом при уполномоченном была выдвинута инициатива о создании регионального центра «Бизнес против коррупции» с предложением возглавить его заслуженному юристу Новосибирской области Сергею Карпекину.

Центр будет заниматься оперативным рассмотрением обращений предпринимателей по конкретным случаям незаконного уголовного преследования на базе общественной оценки, оказанием содействия предпринимателям в обращении в органы власти, освещением соответствующей проблематики. Также задача центра — разработка предложений по совершенствованию законодательства с учетом мнения предпринимателей о сложившейся практике правоприменения, направленных на противодействие коррупции, снижение административных барьеров и улучшение инвестиционного климата.

В настоящее время формируется состав экспертов, в число которых войдут наиболее авторитетные представители юридического, экономического, научного сообществ, общественных организаций, органов государственной власти и территориальных ведомств, принимающих непосредственное участие в работе по противодействию коррупции.

Рассматриваемая структура уже несколько лет успешно работает на федеральном уровне, а также в нескольких крупных регионах. Это объединение экспертов из разных сфер, которые защищают предпринимателей от незаконного уголовного преследования, в том числе связанного с незаконным захватом активов предприятий, коррупционными действиями со стороны должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и т. д.

К примеру, наш аппарат принимает активное участие в работе по делу Михаила Воловича. Глава компании «Строймонтаж» обвиняется в хищении более 100 млн рублей при строительстве ЛДС в Новосибирске. Недавно благодаря нашим доводам обращение предпринимателя по факту необоснованного уголовного преследования и содержания под стражей было взято в работу федерального ЦОП «Бизнес против коррупции». Эксперты встали на сторону строителя и ищут все возможные способы для решения ситуации, в которой предприниматель, по моему мнению, не виновен.

Рассмотрение каждого конкретного случая на заседании центра даже тогда, когда все возможные меры уже исчерпаны, может привести к новым возможностям для урегулирования конфликта. Любое рассматриваемое дело — это не просто разбор конкретной ситуации и придание ей публичности, а возможность поиска пути решения для предпринимателя различными специалистами.

— В национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ в 2023 году Новосибирская область заняла 13-е место, как и годом ранее. Что, на ваш взгляд, можно улучшишь, чтобы попасть в первую десятку?

— Бизнес в Новосибирской области сильный, но при этом достаточно требовательный. И национальный рейтинг это показывает.

Рейтинг составляется исходя из объективных расчетов и опросов предпринимателей. Если измеримые показатели понятны, то оценочные не всегда. В этом году был сформирован новый список респондентов, многие голосовали за национальный рейтинг впервые. И тут важно: насколько хорошо проинформированы предприниматели, насколько они владеют теми механизмами, которые предлагает государство.

К тому же, зачастую наш предприниматель привык все делать сам. Хотя многие инструменты позволяют находить механизмы решения возникших вопросов через взаимодействие с властью.

Важно понимать, что конкуренция в рейтинге высокая. У Новосибирской области есть показатели, по которым достигнуты отличные результаты, а есть те, которые надо отрабатывать: по 23 показателям улучшение, по 14 ухудшение, по 27 незначительные изменения.

Новосибирская область занимает лидирующие позиции по важным показателям. Например, мы заняли 4-е место по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу жителей и доли численности работников малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения. Число предпринимателей в Новосибирской области, в отличие от других регионов, растет, а значит, у нас большая деловая активность.

— Какие, на ваш взгляд, еще существуют объективные показатели, демонстрирующие бизнес-активность региона?

— В первом полугодии 2023 года Новосибирская область стала лидером среди сибирских регионов по числу инвестиционных проектов — 24,4% от всех инвестиционных проектов в округе реализуется у нас. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году оценивается на уровне 342,8 млрд рублей, что на 20,4 млрд рублей больше, чем годом ранее. Это объективный показатель. И он растет за счет разных сфер, в том числе торговли.

Темпы роста основных социально-экономических показателей Новосибирской области в первом полугодии 2023 года выше среднероссийских. По-прежнему основными бюджетообразующими отраслями остаются оптовая, розничная торговля и обрабатывающая промышленность. В абсолютном приросте продемонстрировали лучшие результаты промышленность и финансовый сектор. Налоговая служба отчитывается об увеличении поступлений в бюджет. Это говорит о том, что выручка новосибирских компаний продолжает расти.

— С какими сложностями в Новосибирской области прежде всего сегодня сталкиваются инвесторы?

— Среди проблем в рейтинге названы такие, как среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, среднее время и количество процедур при подключении к электросетям, подключении к газопроводу, удовлетворенность эффективностью процедур по вводу объекта в эксплуатацию.

На некоторых направлениях необходимо сконцентрировать усилия — выработать более действенные механизмы улучшения и совершенствования бизнес-климата, и особенно взаимодействия с предпринимателями.

Потому как, например, в контрольно-надзорной сфере статистика, единый реестр и данные надзорных ведомств нам показывают, что количество проверок снижается, все чаще вместо штрафов выносятся предупреждения, ведется профилактическая работа. Но в опросе предприниматели говорят о неудовлетворенности удобством и понятностью прохождения проверок. Также бизнес низко оценивает доступность необходимых трудовых ресурсов и эффективность финансовой поддержки МСП.

Региональные власти как никто другой видят слабые и сильные стороны территорий, находящихся в управлении. Новосибирская область работает системно, адаптируясь к изменяющимся экономическим и законодательным реалиям, анализируя лучшие практики, формируя дорожные карты, направленные на увеличение эффективности механизмов по подключению к ресурсам, финансовой поддержке, выдаче разрешений и т. д.

В целом ежегодно объем привлеченных инвестиций растет. Значит, для бизнеса есть условия, региональное руководство открыто к диалогу.

— Как вы считаете, сибирским регионам сложно занимать лидирующие места в рейтинге из-за плохой доступности инфраструктуры?

— Это очень важный вопрос. Действительно, регионы сильно различаются между собой, у многих есть своя специфика. Красноярск растет за счет алюминия, Кузбасс — за счет угля. Новосибирская экономика диверсифицирована. Например, добыл уголь — отгрузил и получил прибыль. У нас нужно еще подумать, где и как поработать, куда приложить силы. Для меня главным показателем бизнес-активности, как я отмечал выше, являются налоговые отчисления в бюджет. В Новосибирской области они увеличились на 20% за год, тогда как в других регионах они либо уменьшаются, либо незначительно растут.

Поэтому методика оценки Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах России нуждается в доработке. Необходимо формирование критериев для каждой группы, как это делает Forbes. В его рейтинге наиболее привлекательных городов для бизнеса Новосибирск попал в топ-10 среди 90 муниципалитетов, и это более корректный индикатор инвестиционного потенциала города.