Сибирский курорт Сбера «Манжерок» теперь можно посетить за бонусы СберСпасибо

До 99% стоимости размещения во всесезонном курорте Сбера «Манжерок», расположенного в республике Алтай, участники программы лояльности «СберСпасибо» теперь могут оплачивать накопленными бонусами.

С 5 октября за бонусы СберСпасибо доступно проживание, в том числе при онлайн-бронировании номеров. Кроме того, бонусами можно рассчитаться в ресторане «Горный», который находится на территории курорта.

Во время отдыха в Манжероке бонусы СберСпасибо можно не только потратить, но и накопить. Владельцы обычных карт банка при оплате услуг курорта получат повышенный кэшбэк 5%, клиенты СберПремьера – на 10%, а СберПервого – на 15%.

«Развивая туризм в Сибири, Сбер стремится сделать полюбившийся миллионам россиян отдых на Алтае более доступным и комфортным. Всесезонный курорт «Манжерок» создан с учетом современных мировых тенденций в организации инфраструктуры территории, в дизайне интерьера и экстерьера здания курорта, а также в обеспечении его гостей высоким уровнем сервиса. Мы рады добавить к перечню удобств возможность расчета за проживание бонусами СберСпасибо», ─ отметил председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

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