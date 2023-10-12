В Хакасии осудят главу управления капстроительства по делу о превышении полномочий

Прокуратура Республики Хакасии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Государственного казенного учреждения региона «Управление капитального строительства». Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» управлением капстроительства были заключены госконтракты на выполнение работ по строительству радиологического корпуса на базе Республиканского клинического онкологического диспансера.

По версии следствия, в 2019 году проектно-сметная документация для строительства радиологического корпуса не получила положительного заключения Главгосэкспертизы. Зная об этом, обвиняемый исключил из медико-технического задания ряд единиц медицинского оборудования, что позволило разрешить ситуацию в его пользу. Вследствие этого функциональность радиологического корпуса по проведению пациентам качественной диагностики и лучевой терапии была существенно снижена.

В результате противоправных действий фигуранта республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму более 10 млн рублей. Прокуратурой республики предъявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Уголовное дело рассмотрит по существу Абаканский городской суд.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что директора театра в Хакасии подозревают в постановке несуществующего спектакля за 1,4 млн рублей.