Первомайский районный суд города Омска обязал ООО «Леруа Мерлен Восток» выплатить 375 тыс. рублей посетителю, получившему травму при падении на крыльце магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Установлено, что в декабре 2022 г. мужчина, следуя в магазин, принадлежащий данной организации, упал на входе в него, получив открытый оскольчатый перелом костей голени, а также ушибы. Причиной несчастного случая послужило ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по уборке и содержанию входной группы здания в зимний период», — говорится в сообщении.

Суд взыскал в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей, а также 125 тыс. рублей в качестве штрафа за отказ от удовлетворения его законных требований в добровольном порядке.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что судебные приставы помогли жителю Новосибирской области, получившему инвалидность на работе, взыскать ущерб.