Суд в Омске взыскал с «Леруа Мерлен» 375 тыс. рублей за травмирование покупателя

Ольга Степанова
 
Суд в Омске взыскал с Леруа Мерлен 375 тыс. рублей за травмирование покупателя
Фото Михаила Перикова

Первомайский районный суд города Омска обязал ООО «Леруа Мерлен Восток» выплатить 375 тыс. рублей посетителю, получившему травму при падении на крыльце магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Установлено, что в декабре 2022 г. мужчина, следуя в магазин, принадлежащий данной организации, упал на входе в него, получив открытый оскольчатый перелом костей голени, а также ушибы. Причиной несчастного случая послужило ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по уборке и содержанию входной группы здания в зимний период», — говорится в сообщении.

Суд взыскал в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей, а также 125 тыс. рублей в качестве штрафа за отказ от удовлетворения его законных требований в добровольном порядке.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что судебные приставы помогли жителю Новосибирской области, получившему инвалидность на работе, взыскать ущерб.

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