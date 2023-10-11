Компания, нанятая для проектировки капитального ремонта томской клинической больницы №3, получила административный штраф в почти 300 тысяч рублей. С жалобой на затягивание сроков выполнения работ организацией в суд обратилось местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), чья пресс-служба и поделилась информацией о событии.

Сообщается, что контракт с московским ООО «Юнипро» был заключен летом 2022 года. Организация должна была подготовить проектную документацию для проведения капитального ремонта помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания городской клинической больницы №3 Томска. Выполнение работ, являющихся частью проекта капремонта упомянутой больницы, финансировалось из федерального бюджета.

Подрядчик, согласно условиям заключенного контракта, обязан был выполнить все работы до 1 сентября 2022 года. Но ни в установленную дату, ни даже в течение следующего полугодия необходимые работы так и не были выполнены. Заказчик обратился с жалобой в Томское УФАС и потребовал внести не выполнившую взятые на себя обязательства организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольное ведомство направило протокол об административном правонарушении в суд, который вынес постановление, согласно которому сорвавшая сроки работ компания обязана выплатить 281 тысячу рублей штрафа. Кроме этого, требование заказчика о внесении «Юнипро» в реестр недобросовестных поставщиков также было удовлетворено — компания не сможет в течение двухлетнего срока участвовать в госзакупках.

Согласно Rusprofile, оштрафованное ООО «Юнипро» зарегистрировано 1 ноября 2006 года в Москве Вячеславом Китайкиным и Русланом Черновым в равных долях. Основным видом деятельности организации является инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора. За 2022 года компания заработала 172 млн рублей при выручке в 744 миллиона.

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