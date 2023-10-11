Ранее появлялась информация, что авиакомпания «Уральские авиалинии», чей самолет аварийно приземлился под Новосибирском в сентябре, рассматривает вариант убрать борт с места посадки своим ходом — он должен был взлететь после того, как грунт замерзнет, но для этого необходима полоса ровной земли. Однако владелец поля, на котором находится Airbus A320, заявил, что намерен полностью перепахать его. Информацию об этом распространило издание «Om1».

Корреспондент издания пообщался с Александром Комаровским, являющимся руководителем кооператива, которому принадлежит поле. Он сообщил, что никаких договоренностей с авиакомпанией у него нет. По словам владельца поля, ранее речь действительно шла о том, чтобы оставить непаханым определенный участок грунта перед самолетом, дабы после подмерзания почвы использовать его как импровизированную взлетную полосу. Однако дальше обсуждений дело не пошло — «Уральские авиалинии», как сказал Александр Комаровский, обещали «подумать и перезвонить», но на этом все и закончилось.

Между тем, вспахать поле до наступления холодов необходимо — это важный элемент подготовки почвы к весенней посевной. Глава Убинского района Олег Конюк, ранее сообщавший о проработке варианта эвакуации самолета своим ходом, заявил, что договоренность между владельцем поля и авиакомпанией была, но лишь устная. Так как она не была оформлена должным образом, владелец поля будет совершенно прав, вспахав принадлежащую ему землю. Урон, нанесенный полю при экстренной посадке самолета, насколько известно, «Уральские авиалинии» еще не возмещали. Выплаты компенсаций пассажирам рейса компания завершила 21 сентября.

Напомним, что утром 12 сентября пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. Борт, направлявшийся из Сочи в Омск, не смог сесть в аэропорту назначения, подал сигнал тревоги и направился в сторону Новосибирска. Сообщалось, что у самолета возникли проблемы с гидравлической системой, а экипаж, опасаясь отказа тормозов, решил вести судно в новосибирский аэропорт, где более длинная взлетно-посадочная полоса могла позволить самолету затормозить «своим ходом», но за 180 км от Толмачево из-за нехватки топлива был вынужден совершить экстренную посадку.

Ранее мы сообщали, что владелец поля и местные власти планируют обратиться к авиакомпании за компенсацией нанесенного ущерба, но это произойдет не раньше, чем лайнер покинет место посадки.