За истекший год просроченная дебиторская задолженность промышленных предприятий Новосибирской области перед «Газпром межрегионгаз Новосибирск» сократилась на 27,9% и по состоянию на 1 октября 2023 года составила 932,4 млн рублей. Информацией об этом поделилась пресс-служба компании.

Сообщается, что основная сумма долга — 836,4 млн рублей приходится на теплоснабжающие и частично выполняющие функции теплоснабжающих организации. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у этой категории потребителей наблюдается положительная динамика снижения задолженности — на 26,2%.

Для улучшения ситуации с неплатежами ТСО поставщик газа ведет активную претензионно-исковую работу, взаимодействует с правительством Новосибирской области и администрациями муниципальных образований.

«Задолженность промышленных потребителей на начало отопительного сезона остается высокой. Однако мы видим положительную динамику в решении вопроса неплатежей, чему способствует тесное взаимодействие с правительством региона, а также равномерная выплата субсидий из регионального бюджета», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.