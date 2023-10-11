Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в работе VI заседания Совета делового сотрудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской областью, которое состоялось в Минске. Делегация Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова находится в Республике Беларусь с официальным визитом с 9 по 11 октября. Информацией о событии поделилась пресс-служба мэрии Новосибирска.

В своем выступлении на заседании совета Анатолий Локоть отметил, что 11 лет назад между Новосибирском и Минском были установлены побратимские отношения: «За эти годы между городами расширилось производственно-техническое сотрудничество, появились проекты в области науки и культуры. В Новосибирске многое напоминает о Беларуси. По улицам ходят белорусские автобусы МАЗ и трамваи с кузовами «Белкоммунмаш». Большим спросом в магазине пользуются белорусские продукты, обувь, одежда и косметика. Успешно работают дилеры производителей сельскохозяйственной и дорожной техники: «Минского тракторного завода», «Гомсельмаша», «Комдора», — перечислил мэр.

В апреле этого года прошли Дни Минска в Новосибирске. Город посетила большая делегация из Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. «Мы обсуждали планы по развитию сотрудничества, в том числе в сфере городского хозяйства. Подписали соглашения между Калининским и Октябрьским районами Новосибирска и Заводским и Первомайским районами Минска. Провели круглые столы по промышленности, туризму, транспорту и воспитанию подрастающего поколения. Подобные визиты способствуют укреплению партнёрских связей, расширению сфер сотрудничества», – подчеркнул новосибирский градоначальник.

Проект по развитию общественного транспорта особенно выделяется среди других совместных проектов. В 2016 году в Новосибирске запущено российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев – «БКМ Сибирь». Его силами обновили 42 трамвайных вагона. Еще 10 вагонов планируется модернизировать к концу года. Вместе с «Минским автомобильным заводом» обновляется троллейбусный парк. До конца года в Новосибирск поступят 120 низкопольных троллейбусов, собранных с использованием минских комплектующих.

В рамках визита в Минск состоялись встречи делегации Новосибирской области с президентом и премьер-министром Белоруссии. Кроме этого новосибирские гости посетили ведущие предприятия республики, в том числе машиностроительный завод «БКМ-Холдинг», где обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере развития общественного транспорта. Также члены российской делегации приняли участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске. Также были намечены сроки проведения седьмой ярмарки белорусских товаров в Новосибирске — она должна пройти осенью 2024 года.