В Хакасии на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из театров. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасии.

По версии следствия, в январе 2022 года между министерством культуры республики и театром было заключено соглашение о предоставлении субсидии в размере более 4,2 млн рублей на поддержку творческой деятельности с целью увеличения числа посещений театра.

В течение 2022 года директор театра, понимая, что не имеет возможности организовать постановку и платные показы премьерного спектакля в связи с капитальным ремонтом, организовал оплату подготовительных мероприятий для постановки спектакля на сумму более 1,4 млн рублей и подписал акт приема-сдачи спектакля, который фактически поставлен не был. После чего подозреваемый отчитался перед министерством культуры Республики Хакасии о выполненных в полном объеме работах по постановке и проведении платных показов спектакля.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении ведомства.

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