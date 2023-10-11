16 октября в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС начнется новый сезон первого в России бизнес-реалити шоу «Сверхновая» (12+), в котором участвуют только женщины. 14 участниц со всей страны будут бороться за 10 млн рублей на реализацию своей бизнес-идеи. В их числе – Людмила Мисник из Новосибирска. Эксперты проекта — блогер Елена Лисовская, ресторатор Константин Ивлев, визажист Елена Крыгина и другие. Ведущая — Яна Чурикова.

Проект «Сверхновая» был представлен зрителям телеканала RU.TV в прошлом году. Тысячи талантливых, целеустремлённых, ярких женщин прислали заявки на участие, и только 20 из них попали в Москву, где прошли курс молодого предпринимателя, улучшили свои скиллы и поборолись за приз от МТС — 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Победительницей первого сезона стала Евгения Елескина из Вологды, проект которой был посвящен детскому онлайн-образованию.

Съемкам проекта предшествовал масштабный кастинг, на который было подано более 3 тысяч заявок. По его итогам эксперты выбрали и пригласили в МТС Camp 14 амбициозных женщин, которые горят идеей не просто создать бизнес, а сделать вклад в развитие общества. Так, 33-летняя Людмила Мисник из Новосибирска придумала «Котоправила» (6+) – мобильное приложение для детей и взрослых по изучению русского языка, которое повышает грамотность с помощью тестов и комиксов с героями-кошками.

Участницы «Сверхновой» будут бороться за главный приз в 10 млн рублей для своего дела. Каждый день к девушкам будут приходить топовые эксперты из разных сфер бизнеса и делиться с участницами своими знаниями и опытом. Среди них – визажист и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, журналист, блогер и владелец собственного крупнейшего в стране автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилист и основательница бренда Monochrome Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный, директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и лидер проекта «Сверхновая», советник президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.

В каждой серии участницы получают задание от Насти Ивлеевой, которое проверит их бизнес-навыки и креативность. По результатам заданий одни участницы продвинутся дальше, а другие покинут проект.

Среди других новаторских идей участниц проекта «Сверхновая» — платформа, которая поможет женщинам взыскивать алименты, производство ферментов, ускоряющих обмен веществ, строительство центра для людей с расстройствами пищевого поведения, открытие женского футбольного клуба, разведение тутового шелкопряда и многие другие.

«Каждый человек по сути — бизнесмен, каждый продает свое время и навыки. В нашем бизнес-реалити девушки проходят испытания в первую очередь направленные на прокачивание своих навыков, себя. Я думаю, наше шоу будет интересно всем, кто стремиться к развитию и чему-то большему. Также контент шоу очень насыщенный и уникальный — захватывающий и похожий на остросюжетное кино», — комментирует лидер проекта «Сверхновая», советник президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.

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