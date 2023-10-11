Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик в ходе встречи 10 октября совместно с представителями Белкоопсоюза обсудили проведение седьмой ярмарки белорусских товаров в Новосибирске. Ее дата назначена на сентябрь 2024 года.

Андрей Травников обратил внимание на интенсивность и плодотворный характер сотрудничества Новосибирской области и Республики Беларусь в части расширения товарооборота продуктов питания, промышленной продукции. Ярмарки белорусских товаров с 2014 года пользуются спросом у новосибирцев.

Напомним, что в апреле текущего года оборот ярмарки белорусских товаров, проходившей в Новосибирске на протяжении недели, составил порядка 63 млн рублей. Последние три года ярмарка не проводилась в связи с ковидными ограничениями, и в 2023 году вернулась в город после длительного перерыва.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область и Республика Беларусь успешно развивают импортозамещение в сфере оптики и микроэлектроники.