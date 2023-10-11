Конкурс на проведение ремонта сети трамвайных путей в Красноярске оказался приостановлен по жалобе в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомству сообщили, что заказчик работ стоимостью более 800 миллионов рублей допустил нарушения в документации закупки. Информация об этом доступна на портале госзакупок.

Конкурс на ремонт путевой сети для красноярских трамваев был объявлен 24 сентября этого года. В карточке закупки указано, что на конкурс поступила лишь одна заявка от неназванной организации, в результате чего 10 октября закупку признали несостоявшейся, а контракт стоимостью 816,5 миллионов рублей должен быть заключен с единственным заявившимся участником.

Однако, ФАС приостановила определение поставщика по данному конкурсу из-за жалобы от московского ООО «Лидер». Компания обнаружила, что заказчик — Департамент муниципального заказа администрации Красноярска неправомерно установил дополнительные требования к потенциальным исполнителям работ. Это, как сказано в жалобе, нарушает закон о контрактной системе и содержит признаки административного правонарушения. Московская компания требует от организатора закупки исправить нарушения, изменив документацию должным образом. Рассмотрение жалобы назначено на 16 октября.

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