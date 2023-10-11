Губернатору Андрею Травникову представили возможности белорусских предприятий, реализующих совместные проекты с учёными и производственниками Новосибирской области. Глава региона побывал на производстве холдинга «Планар». Среди партнёров белорусского предприятия в нашей области – Новосибирский государственный технический университет и «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России.

В сотрудничестве с медиками одной из передовых клиник РФ и с медицинскими научными и клиническими организациями Республики Беларусь идёт разработка медицинских изделий для лечения сложных нарушений ритма сердца. Взаимодействие направлено не только на повышение доступности и эффективности оказания высокотехнологической медицинской помощи, но и на повышение технологической оснащенности и независимости двух государств.

А Дизайн-центр НГТУ, созданный в рамках комплексного проекта «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика» федеральной программы Приоритет-2030, оснащён современным оборудованием, в том числе, и белорусского производства, изготовленного на «Планаре».

«Дизайн-центр «Силовая электроника» НГТУ — научно-производственное подразделение, созданное с целью разработки перспективных технологий в области микроэлектроники и силовой электроники, а также для проектирования изготовления опытных образцов мощных гибридных силовых модулей для энергопреобразующей аппаратуры аэрокосмических аппаратов. Каждое поколение таких модулей будет меньше, легче и мощнее в несколько раз: ведь любое летательное и кабельное оборудование требует минимизации габаритов и массы.

Центр открылся менее года назад в срок именно благодаря сотрудничеству с «Планар»: предприятие поставило оборудование и укомплектовало технологическую линейку, а также провело её настройку к запуску. Специалисты «Планар» выехали в Новосибирск и успешно провели данные работы, а также поделились опытом с научными сотрудниками НГТУ.

Отметим, что «Планар» является одним из лидеров микроэлектронной промышленности начиная с 60-х годов прошлого века. На его долю приходилось более 70% рынка технологического оборудования для электронной промышленности СССР. За это время изготовлено и поставлено по собственным разработкам более десятка тысяч различных единиц технологического оборудования.

Также Андрей Травников ознакомился с работой холдинга БелОМО – многопрофильного объединения, специализирующегося на разработке и выпуске высококачественных оптико-электронных, лазерных и оптико-механических изделий.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Александр Лукашенко предложил Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение и искусственный интеллект.