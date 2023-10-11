Россельхозбанк увеличивает объемы льготного кредитования АПК Новосибирской области

О планах по увеличению объемов льготного кредитования агропромышленного комплекса Новосибирской области рассказал директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров 10 октября на заседании комитета Заксобрания региона по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

«С начала текущего года финансирование АПК региона составило 13,8 миллиардов рублей. До конца года мы планируем выдать еще 2,5 миллиарда кредитных средств с субсидированной ставкой не выше 5%. Льготная ставка предоставляется в рамках мер государственной поддержки в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2016 года №1528. Таким образом, краткосрочное кредитование на проведение сезонных работ ожидается на уровне прошлого года. Также на два ближайших года у нас серьёзные планы. Мы рассматриваем возможность кредитования семи инвестиционных проектов на общую сумму 9,5 миллиарда рублей. Руководители агропредприятий планируют реализацию рассматриваемых проектов», — сообщил Станислав Тишуров.

Председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин также подчеркнул важность льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям для успешного завершения текущего аграрного сезона.

«На сегодня доля Россельхозбанка в объеме кредитов для агропромышленного комплекса Новосибирской области составляет 80%. По объемам кредитования традиционно лидируют Маслянинский, Черепановский, Краснозерский районы», — отмечают в Россельхозбанке. Программы финансирования призваны помочь аграриям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Кредитная поддержка агробизнеса является постоянным приоритетом деятельности Россельхозбанка, поскольку банк – основной финансовый партнер АПК. Своевременное и полноценное финансирование особенно необходимо аграриям в текущих экономических условиях, и мы делаем все возможное для того, чтобы сельхозтоваропроизводители не испытывали с этим проблем. Также хочу поблагодарить правительство РФ за дополнительные меры поддержки аграриям, которые были утверждены на прошлой неделе, в общей сложности в текущем году дополнительно выделено 55 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов, это позволит нам еще больше нарастить объём финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям региона», – заключил Станислав Тишуров.

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