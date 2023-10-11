На попечении городского Центра «Теплый дом» в Новосибирске сегодня находятся 40 детей-сирот. Более половины из них всерьез увлеклись достаточно новым для сибиряков видом спорта — регби. Дети регулярно посещают тренировки в спортивной школе и добиваются успехов на соревнованиях и сборах. О том, что их привлекает именно в этом виде спорта, дети рассказали мэру Новосибирска Анатолию Локтю, который посетил «Теплый дом» в День учителя.

МКУ города Новосибирска Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» расположен в Ленинском районе города Новосибирска на улице Выставочной. Учреждение было образовано на базе детского дома, открытого в 1961 году. На территории расположены жилые квартиры для воспитанников, социальная гостиница для совершеннолетних сирот и помещения общевоспитательного и бытового назначения. Штатная численность работников Центра составляет 100 человек. Педагогический состав — 40 человек, в том числе социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. В Центре организована работа спортивных кружков и секций, создана Служба сопровождения замещающих родителей.

Дети не случайно посвятили себя этому пока не очень привычному для Сибири виду спорта, заимствованному от англичан. В «Теплом доме» отмечают, что регби развивает все главные физические качества человека — выносливость, силу, мощь, быстроту. Один из плюсов спортивного направления в том, что заниматься регби могут люди практически любой комплекции и роста.

В Новосибирске на сегодня есть только одна детская команда по игре в регби, действующая при муниципальной спортивной школе «Энергия». В нее входят воспитанники городского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом».

Ребята с 2021 года регулярно участвуют в различных соревнованиях по регби. Так, в прошлом году они одержали победу в трех играх на всероссийских сборах по регби в Сочи в составе новосибирской команды. Капитаном команды победителей был воспитанник «Теплого дома» Илья Степанов. После этих сборов три игрока — двое воспитанников Центра и один ребенок из замещающей семьи Ленинского района — вошли в юношескую сборную России по регби.

«Я не впервые в «Теплом доме», и, приезжая сюда, каждый раз отмечаю положительные изменения. В учреждении появляется новое оборудование, а его воспитанники демонстрируют успехи, в том числе спортивные, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время визита в Центр 5 октября. — Я уверен, что у ребят все впереди, и желаю им двигаться дальше. Они — будущее страны. И это будущее станет таким, какими станут они».

Мэр поблагодарил педагогов за работу с детьми и напомнил, что в городе проблема социализации детей-сирот продолжает сохранять остроту. На сегодня в Новосибирске работают три детских дома, в которых воспитываются около 140 детей, оставшихся без попечения родителей. При этом их число постоянно меняется — кого-то забирают к себе приемные родители, кто-то попадает на воспитание в замещающие семьи.

К сожалению, регулярно в учреждение приходят и новые ребята, с которыми предстоит трудная и ответственная работа педагогов, и главное в ней — попытаться создать благоприятные условия для лишенных родительского тепла детей. О том, насколько успешно с этой задачей справляются в Центре «Теплый дом», говорит тот факт, что многие его выпускники, вступив во взрослую жизнь, не теряют связи с учреждением и своими педагогами.

«Совершенно неожиданный для меня момент — создание на базе нашего детского дома команды по регби. Это непривычный вид спорта, который активно развивается в последние годы в Новосибирске и Новосибирской области. У нас есть своя областная федерация по регби, взрослая и детская команды. И пусть ребята только делают первые шаги в спорте, важно, что они увлечены этим с головой. Их воспитывают не только физически сильными и здоровыми, но и сильными духом, дружными», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Отметим, что молодых спортсменов из «Теплого дома» тренирует мастер спорта по регби, четырехкратный чемпион Казахстана, чемпион Азии по регби Александр Четвериков.

По его словам, команду начали собирать еще три года назад — в то время для муниципальной спортивной школы «Триумф». Сегодня все тренировки ведутся на базе муниципальной спортшколы «Энергия».

«Когда делали набор ребятишек, пришли к директору «Теплого дома» и предложили начать заниматься с ребятами регби. Руководитель согласился — и мы начали тренировки, которые, конечно, проходят для ребят бесплатно, — рассказал Александр Четвериков. — Регби очень мужской вид спорта — без характера здесь никак! Если уж ты пришел, вышел на поле, нужно до последнего стоять на ногах, не подводить команду. Все наши ребята «на характере», довольно смышленые. У многих есть потенциал».

В завершение встречи в Центре «Теплый дом» мэр Новосибирска Анатолий Локоть пожелал его воспитанникам не забывать своих педагогов и достичь успехов в будущей взрослой жизни.