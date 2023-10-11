В Омске участника финансовой ОПГ осудят за незаконный доход в 199 млн рублей

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Ему инкриминируют незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый совместно с иными участниками организованной группы в 2011-2014 гг. осуществлял незаконную банковскую деятельность в городе Омске, в результате чего извлек незаконный доход на сумму более 199 млн рублей.

«После возбуждения уголовного дела два соучастника скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск, местонахождение одного из них удалось установить спустя 6 лет, а последний участник организованной группы был задержан в начале сентября 2023 года. С целью обеспечения компенсации вреда, причиненного преступлением, суд наложил арест на его имущество стоимостью более 70 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд города Омска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Томске осудят директора юридической фирмы, похитившего более 6 млн рублей у граждан.