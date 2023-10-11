Прокуратура Советского района города Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города Северска Томской области. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2019-2022 гг. обвиняемый, будучи исполнительным директором юридической фирмы, обманул 85 граждан, обратившихся к нему за оказанием правовой помощи. Полученные от клиентов деньги, он тратил на личные нужды, а взятые на себя обязательства, связанные с оказанием юридических услуг, не выполнял.

«Размер ущерба, причиненного клиентам юридической компании, составил более 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Томска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд вынес приговор руководителю мошеннического «медцентра» в Новосибирске.