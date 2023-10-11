«Нордические» облака: предисловие к статье Владислава Суркова

Помните знаменитую фразу Мюллера из популярного советского сериала: «Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать – у них нет конкретной работы». Я вспоминаю этот эпизод всякий раз, когда натыкаюсь на пространные философические опусы российских VIP-интеллектуалов, претендующих на историческую значимость своих тезисов.

Как мы знаем, не так давно «отставной» идеолог Кремля Вячеслав Сурков порадовал общественность новым футуристическим откровением под названием «Рождение Севера». Разбирать здесь данное творение мы не будем, поскольку на нем уже и так отвели душу все кому ни лень, разобрав до мельчайших деталей. Один из комментаторов даже назвал его «художественным произведением», которое, дескать, вообще бессмысленно комментировать. В том есть доля правды: как это и положено всем глубоким интеллектуалам, критикуемый автор не особо вникает в факты, все больше напирая на звучные метафоры. Можно было бы пройти мимо, если бы не одно крайне важное обстоятельство: господин Сурков сыграл как умелый провокатор, надавив на больное место и вызвав поток характерных (если не сказать – симптоматичных) откликов. И в этом случае показательно не столько его творение, сколько реакция на него.

Признаться, я до последнего момента надеялся на то, что думающая часть нашей общественности оставила за бортом былое увлечение «проклятыми вопросами». Но нет… За полтора столетия мир сильно изменился, но мозги нашей интеллигенции по-прежнему продуцируют те же «высокие смыслы», что были в ходу во времена Тургенева и Достоевского. Опять двинулся круговорот знакомых (и изрядно затасканных) метафор: Европа мы или Азия, Запад мы или Восток, Север или Юг? Кто нам братья, кто нам не братья? Кто полюс Добра, кто полюс Зла и т.д. и т.п.? Западники и почвенники вновь рвут рубахи на груди, рассуждая с таким видом, будто от их споров и в самом деле решается судьба страны и мира. Мало того, в этот дискурс втягиваются и политики, ответственные за принятие стратегически важных решений.

Иначе как кошмаром я это назвать не могу. Похоже, исторический опыт ничему нас не учит. Точнее, ничему не учит наших интеллектуалов, всё еще сосредоточенных на «высоких смыслах». Хотя история уже один раз наглядно показала, к какой трагической цепочке событий приводит увлечение заоблачными химерами – при полном пренебрежении к «пошлой» прозаической стороне реального бытия. Придется об этом напомнить.

Так, во времена Достоевского в России подняли на щит тему «освобождения Константинополя». В принципе, эта тема была своего рода идеологическим прикрытием имперской политики: Россия боролась с Турцией за господство в Черном море, за выходы в проливы, и вот такой сюжет с Константинополем очень сильно воодушевлял нашу образованную публику. Проблема была только в том, что поселившись в гуманитарных мозгах людей, не имеющих «конкретной работы» (вспоминаем старика Мюллера), эта идеологема оторвалась от прозаической реальности и начала жить самостоятельной жизнью. То есть, в исходном варианте тема «освобождения Константинополя» играла роль (прямо по Суркову) полезной фикции, концентрировавшей общественное внимание и политическую волю на реализации жизненно необходимой стратегии. Однако, оторвавшись от земных реалий и обретя самостоятельное бытие в головах интеллектуалов и идеологов, столь важный концепт стал переключать внимание на мнимые, чисто умозрительные задачи, генетически никак не связанные с жизненной необходимостью. Но при этом он продолжал воодушевлять определенную часть общества, включая и не самых последних персон в государстве.

В итоге вдохновляющий сюжет вылился в глобальный «проект» объединения всего христианского мира, где России якобы уготована ключевая роль. Речь уже шла о великой исторической миссии, где на карту была поставлена (ни больше, ни меньше) жизнь всего человечества! Круто? Да, круто. Но эта крутизна, сгенерированная мозгами кабинетных гуманитариев, задавала соответствующую шкалу оценок в отношении совершенно конкретных политических решений и деяний. И здесь вполне могла возникнуть рискованная ситуация, когда и политики, и общественность проявляли глухоту к реальным вызовам и угрозам, но в то же время искали повода для вхождения в процессы глобального масштаба, соответствовавшие масштабу великого замысла. И такая возможность однажды появилась, приведя к катастрофическим последствиям.

Напомню, что реформы Столыпина не вызвали большого восторга со стороны «лучших умов» России того времени. По большому счету, его реформы были слишком прозаичны для того, чтобы претендовать на всемирно-историческое значение. Наших «лучших умов» такой скромный масштаб не впечатлял. Столыпин, как известно, надеялся на двадцать лет спокойной, мирной жизни, которая позволила бы России создать сильную экономику и стать поистине великой. В общем, здесь опять же всё было слишком прозаично. Тем временем интеллигентские мозги оперировали более возвышенными категориями, нацеливаясь на кардинальное мировое переустройство, важным участником которого должна была стать Россия. Вера в «историческую миссию» настраивала сознание образованной общественности именно на такой возвышенный лад. Как когда-то сказал наш великий поэт: «Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман». Так в ту пору было со многими.

Что произошло дальше, мы хорошо знаем. Когда Россия вступила в войну, образованная общественность обрадовалась и возликовала. Вот он, исторический момент! Почвенники лобызались с западниками, предвкушая рождение нового мира. Тем временем «лучшие умы» из числа самых утонченных философов писали опусы о провиденциальном смысле начавшейся войны. Дескать, война поспособствует очищению, трансформации, закалке, выработке новых качеств русского народа, а дальше уже начнется синтез – долгожданное единение христианских народов. Теоретически, в великом синтезе должны были слиться и давние враги – русские и немцы (опять почти как по Суркову).

Конечно, обыденному сознанию осмысление такой диалектики было не под силу, особенно, если учесть трагичность разворачивающихся событий. Однако российские интеллектуалы и не думали спускаться на землю со своих философических эмпирей даже в самый разгар кровопролитных сражений. Так, в 1916 году группа наших выдающихся религиозных мыслителей (включая архиереев) устроила совещание по очень «актуальному» на тот момент вопросу: поскольку для них уже маячило освобождение Константинополя (именно так!), то необходимо было определиться со статусом константинопольского патриарха в новой системе грядущего Православного мира. То есть в понимании наших «лучших умов», новый Православный мир вновь вернется на территорию, некогда занятую турками. Только вот незадача: у наших интеллектуалов не было приемлемой формулы для объединения главы Священного Синода и константинопольского патриарха в этом долгожданном образовании. Кто здесь должен быть главнее, кто кому станет начальником?

После длительных совещаний формула все же была найдена: чтобы не создавать конфликтов субординации двух духовных особ, необходимо возродить… Византийскую империю! Глава Священного Синода останется в Российской империи, а константинопольский патриарх будет окормлять паству на просторах возрожденной Византийской империи. В общем, всё по-честному: мол, таким путем мы отблагодарим греков за то, что именно они принесли нам когда-то свет Истинной веры. Данное предложение показалось столь гениальным, что зал аплодировал.

Короче, вы поняли, в какой манере осмысляли текущие реалии «лучшие умы» России. Вот так, ни много, ни мало, — надо возродить Византийскую империю! Браво! Великие умы всегда мыслят масштабно.

Еще один показательный момент. После того, как грянула революция, главные апологеты русской мессианской утопии попытались осмыслить произошедшее. Ведь реальность не оправдала их надежд, и «что-то пошло не так». Как они вышли из положения? Думаете, решили переосмыслить свои кабинетные фантазии? Отнюдь. Главный виновник неудачного исхода войны был найден быстро: русский народ, дескать, оказался не на высоте поставленных перед ним великих исторических задач! Не осознал-де народишко своей исторической миссии. Впал в соблазн, купился на большевистские обещания о раздаче земли, не довел войну до победного конца. И что самое интересное: даже очутившись в эмиграции (после того, как наши утонченные философы получили пенделя от товарища Ленина), они продолжали клясться в верности своим философическим химерам. Например, Сергей Булгаков (видный представитель упомянутых «лучших умов») так прямо и писал: мол, несмотря на то, что православная Россия теперь стонет от безбожной власти, я все равно продолжаю верить в нашу историческую миссию по единению христианских народов. Это еще раз обнажает то обстоятельство, что философические химеры выдающихся отечественных интеллектуалов никак не связаны с реальностью и живут своей собственной жизнью. Поэтому, что бы ни произошло на деле, химеры в мозгах этих людей все равно окажутся нетронутыми.

Кстати, если вы полагаете, что русский «народишко» постоянно подводит только либералов-западников, то вы ошибаетесь. Наших державных почвенников он подводит еще больше, в основном из-за своего нежелания жертвовать во имя кабинетных абстракций, но самое главное – из-за своей подверженности влиянию европейских соблазнов. Скажу больше – и западники, и почвенники представляют практически одинаковый стиль мышления, в котором логика и факты отодвигаются на второй план, а на первый план всегда выходит фанатичная вера в некие абстракции. И те, и другие всегда ощущают себя адептами и миссионерами, призванными вести за собой «тупое стадо» в какой-то лучший мир. Кроме того, они просто не могут существовать друг без друга, находясь в отношениях диалектического взаимодействия. Как правило, мессианская одержимость одних компенсируется одержимостью других. Это как маятник, качающийся из одной стороны в другую.

Именно поэтому мы испытываем такие шатания на разных отрезках нашей истории, включая и постсоветский период. Вначале остервенело полезли на Запад, потом так же остервенело двинулись на Восток. И вот теперь, почти на пике нашего погружения в «восточную тему» (правда, называемую теперь «Глобальным Югом»), выходит господин Сурков и предрекает очередной движ на Запад (названный «Великим Севером»). Возможно, Сурков понимает эту диалектику, на чем и выстраивает свой прогноз (если это можно назвать прогнозом).

И вот теперь я перехожу к главному. Наш очередной движ на Запад теоретически обоснован. Теоретически! Но здесь надо понимать существо процесса, ибо наше хождение в Европу не делает нас собственно Европой, равно как и хождение в Азию не делает из нас собственно Азию. Мы всегда остаемся равны самим себе. Но тут есть нюансы (мягко говоря). Так, большевики, по большому счету, были западниками, опирались на западные идеологические учения, чтили Маркса (европейца, кто не забыл). Напомню, что материализм (в его просвещенческой версии) был когда-то в Европе модным учением. Мало того, считавшимся тогда еще и «самым прогрессивным» учением, особенно в варианте марксизма. Наша интеллигенция, как всегда, приняла это учение с характерным для нее религиозным фанатизмом (при этом полагая себя рациональной и даже прагматичной – чего не было и в помине).

Нетрудно догадаться, что такой демонстративный уход в атеизм был компенсацией за грубо насаждаемую религиозную идеологию. Причем, перед Первой мировой войной и во время оной в России сильно подняли антизападную, почвенную тему. Отметим, что со славянофильством когда-то произошло примерно то же самое, что недавно у нас произошло с так называемым «евразийством» – его превратили в идеологический официоз. В официоз пафосный, приторный и фальшивый. Именно эту казенную разновидность славянофильства (с его исторической миссией России, с единением христианских народов, с освобождением Константинополя) использовала официальная пропаганда, особенно во время войны. И как всегда, палку перегнули.

Я специально обращаю внимание на эти моменты, чтобы показать диалектическую закономерность революционных процессов. Дело в том, что на фоне имперского официоза новая власть большевиков трактовалась как явный отскок в сторону Запада. Почему же не либералы рулили процессом? – спросите вы. Да всё просто. Во-первых, марксизм воспринимался как «более прогрессивное» учение. Именно с ним революционеры в ту пору ассоциировали светлое будущее западного мира. И во-вторых, в таких грандиозных исторических схватках выигрывают более агрессивные и более расчетливые, а такими как раз и оказались представители ленинской партии.

Надеюсь, что теперь, после этого краткого исторического экскурса, вы понимаете, каким (в принципе) может стать наш отскок к «Великому Северу»? Я пока говорю только о теории. На практике будет все гораздо сложнее. К сожалению, выдающиеся интеллектуалы предпочитают оперировать константами, каковыми, по сути, и являются все эти «Восток», «Запад», «Север», «Юг». Но константы – это всего лишь умозрительные конструкции, которые мы проецируем на вполне «подвижные» эмпирические реалии. Как в свое время указывал Лев Гумилев: «Этнос – это не состояние, это – процесс». То же самое можно сказать и о цивилизациях. Это тоже процесс. Что касается западной цивилизации (и распекаемой у нас, и восхваляемой), то там действует свой маятник. И уже сейчас, оценивая конкретную динамику социокультурных трансформаций, мы отмечаем четкий диалектический сдвиг как раз в ту сторону, которая вряд ли воодушевит даже самых непробиваемых российских западников.

Года три назад небезызвестный Альфред Кох, благополучно осевший в Германии (откуда он с четкой регулярностью обливает помоями «немытую Россию»), разоткровенничался в соцсетях по поводу современной Европы. Мол, мы любили ту Европу, в которой пахло жареным мясом, а теперь там происходит непонятно что. Упоминание о мясе в данном контексте весьма симптоматично, ибо мясо становится теперь яблоком раздора, маркером принадлежности к «старому доброму миру».

Представьте себе такую картину. По телевидению выступает министр сельского хозяйства и делится планами на ближайшую перспективу. Согласно этим планам, в животноводстве будет вдвое сокращено поголовье. Для чего? Всё просто: животные-де страдают (да-да – страдают!) в тесных загонах и клетках. Поэтому, чтобы облегчить им жизнь, необходимо осуществить разуплотнение. Плюс ко всему, уменьшив поголовье, мы снизим выбросы парниковых газов, что благоприятно скажется на климате. Чем не актуальная задача? На замечание по поводу того, что двойное сокращение скота и птицы приведет к двойному сокращению производства мяса, министр дал совершенно недвусмысленный ответ: мясо – не самый полезный продукт, а значит, необходимо снижать его потребление. Берите пример с веганов – они вообще мяса не едят, подытожил он.

Ну как, вы можете такое представить? Полагаю, что в наших головах подобные «аргументы» со стороны больших руководителей просто не укладываются. Не можем мы пока еще представить такого министра сельского хозяйства, который ратует за урезание животноводческой отрасли и за переход на вегетарианскую диету. Не можем! И, тем не менее, такой министр существует, и не где-нибудь, а в упомянутой Германии! Зовут его Джем Оздемир. Наверное, самый прогрессивный министр в мире (конечно, после Роберта Хабека, призвавшего немцев отказаться от газовых котлов и с радостью закрывшего последние немецкие АЭС).

Теперь вы понимаете, какой шок вызывают подобные персонажи у российских эмигрантов, двинувших в Европу ради «мясоколбасного рая». Именно этот «мясоколбасный рай» стимулировал наш движ в Европу в конце 1980-х. Ради него мы затеяли приватизацию, разоружение и согласились на шоковую терапию. И вот теперь самая «прогрессивная» часть европейской интеллектуальной элиты объявляет наши запросы на такую «вкусную» жизнь варварством, пережитком и социальной безответственностью. Прогресс, как видим, принял какие-то совсем неожиданные формы.

В принципе, новая траектория развития западной цивилизации (если это вообще можно связать с развитием) уже вовсю обсуждается в медиа-пространстве. Мне придется напомнить об этих банальных вещах. Как известно, несколько лет назад устами основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба была объявлена так называемая «большая перезагрузка», предполагающая весьма радикальную переоценку ценностей. Я не знаю, как будут выходить из ситуации российские западники, которые до сих пор восхваляют Европу и Америку так, будто со времен Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана там ничего совершенно не изменилось. Кто-то из них, безусловно, впишется в «повесточку» и начнет с упоением проповедовать основы трансгуманизма и рассуждать о гендерном многообразии. Полагаю, что в сложившейся ситуации идеологические козыри будут все-таки в руках их оппонентов. Впрочем, время покажет, чья сторона одержит верх. Здесь вдаваться в подробности этой темы не будем, поскольку ее необходимо обсуждать отдельно. Обратим внимание лишь на один принципиально важный момент.

Дело в том, что в отличие от наших столичных интеллектуалов, всё еще рассуждающих о синтезе цивилизаций и о совместных исторических проектах, у инициаторов «большой перезагрузки» более практичный, более основательный подход к делу. Они ворочают миллиардами, держат в руках самые влиятельные СМИ, на их стороне – кафедры солидных научно-образовательных учреждений. Они уже вовсю «вертят» разными политическими партиями и проталкивают во власть своих людей. По сути, «большая перезагрузка» уже началась. Здесь всё достаточно серьезно и по-взрослому. Ведь когда провозвестники новой эры заявляют о том, что «новый дивный мир» совсем не будет похож на прежний, они делают это не ради красного словца. Наблюдая за тем, что происходит в той же Германии, я, действительно, невольно прихожу к осознанию того, что благодатная Европа готова в скором времени измениться до неузнаваемости.

Так вот, удивляет то, что господин Сурков как-то обошел стороной этот тренд, ни слова не сказав о том, как укладывается в эту «повесточку» идейное наследие Гомера и святого Марка. С какой Европой и Америкой нам надлежит объединиться? У меня есть предчувствие, что после «большой перезагрузки» западная цивилизация поставит всё это идейное наследие вне закона – вместе с «Илиадой», Евангелием и Pax Romana. Как я уже сказал, у них там свой маятник: длительная убежденность в своем духовном, культурном и интеллектуальном превосходстве способна перейти в свою диаметральную противоположность. И тогда мы увидим кающихся европейцев, уничижительно заискивающих перед теми, кого они вчера еще презрительно объявляли варварами и дикарями. Впрочем, мы уже это видим – видим то, чего еще лет тридцать назад представить было невозможно.

Впрочем, я не утверждаю, что события будут укладываться в столь простую формулу. В реальном мире слишком много факторов, и равнодействующая глобального исторического вектора слагается из очень сложного клубка разнонаправленных тенденций. Но это есть именно то, что необходимо осмысливать нашим VIP-интеллектуалам. Именно осмысливать, а не выдавать очередные порции идеологических штампов. Надобно ли России включаться в «повесточку», чтобы найти точки соприкосновение с Европой и Америкой в грядущем «нордическом» синтезе? Здесь господин Сурков не делает никаких уточнений.

А может, он тайно намекает западным элитам на то, чтобы они бросали к чертям «большую перезагрузку» и вновь обратились к истокам? Но в таком случае ему стоило бы взять пример с господина Коха и заявить прямым текстом: хотим в ту Европу, где пахло жареным мясом!