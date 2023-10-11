История о том, как сибиряки через Казахстан в Киргизию добирались, и что они интересного по дороге увидели

А почему бы и не «да»! Идея отправиться в авто-велопробег по Киргизии, высказанная несколько месяцев назад журналистом российского бизнес-телеканала, одним из самых опытнейших и уважаемых в Кузбассе учителей йоги, заядлым путешественником и велосипедистом Александром Елисеевым, возможно, кому-то и показалась диковатой, но только не его кемеровским и новосибирским друзьям. Восхитились и, подгадав к началу сентября свои отпуска, присоединились.

Нас манила возможность настоящего путешествия-приключения без строгих рамок и планов — где и в какой день побывать, что увидеть, сколько километров преодолеть. Нас манил Иссык-Куль! Но не тот пестрый, шумный и многолюдный, каким он бывает в разгар пляжного сезона, а чтобы на берегу с палатками, и вокруг — тишина. Только так можно услышать, прочувствовать это волшебное озеро, подлатать душевные ранки, на время переключить свой перегруженный городскими задачами мозг в режим «и пусть весь мир подождет». Многокилометровые велосипедные прогулки вдоль бирюзово-голубой глади, обрамленной ожерельем гор, звездные ночи, песни под гитару у костра. Каждое мгновение на Иссык-Куле проживается как праздник, время растягивается, превращая в нашем сознании дни в месяцы отдыха.

«Саня» в шоке…

Но, чтобы достичь этой нирваны, надо было преодолеть не одну тысячу километров. Спросите, как это удобнее сделать? Мы решили одним видом транспорта не ограничиваться, испробовать все варианты: часть группы выехала из Новосибирска до Бишкека на поезде (цена билета в плацкартный вагон – 12 тыс. 514 рублей), часть — на самолете (стоимость прямого рейса варьируется от 7 до 9,5 тыс. рублей). Тяжелые вещи на себе не потащили, предоставив их везти маленькой, но гордой легковушке по имени Саня. Так ласково называет свою «Renault Sandero» известная кузбасская бизнес-леди, создатель и руководитель агентства недвижимости «Градиент», преподаватель риэлторского дела в КузГТУ Татьяна Кихаева. Эта невероятная женщина не только позволила до отказа забить свою машину бесчисленными рюкзаками, палатками, тентами и прочими походными сокровищами всей нашей команды, установить на фаркоп крепление аж с тремя велосипедами, так еще и двух пассажиров к себе посадила. Можете себе представить, как после этого потяжелел и раздался в габаритах шокированный «Саня». Забегая вперед, отмечу, что благодаря несгибаемому характеру и мастерскому вождению своей хозяйки, водителя с 26-летним стажем, машина за время путешествия прошла почти без эксцессов (не считая пробитого колеса) около шести с половиной тысяч километров!

«А я и не знала, что могу так долго быть за рулем», — призналась потом Татьяна. Искушенная путешественница, побывавшая более, чем в шестидесяти странах мира (подчеркнем, не на автомобиле, не за баранкой), знакомая с настоящим курортным комфортом, высоким уровнем обслуживания туристов, в нашем «ударим автовелопробегом по бездорожью» открыла себя с новой стороны: «Оказывается, я могу! Я справилась! Теперь мне точно все по плечу!»

«Пожалуйста, берегите себя!»

Уж чем-чем, а сложностями мы себя обеспечили. Составили удобный, рациональный маршрут от Кемерова до Бишкека через правильные населенные пункты Алтайского края и Казахстана. Но следуя подсказкам доброжелательных, словоохотливых и, увы, не слишком компетентных в вопросах качества трасс местных жителей, умудрились изрядно отклониться от намеченного. В итоге намотали лишнюю тысячу километров по тряским объездным дорогам. Нам бы поехать, как настаивал красивый женский голос в навигаторе, через Караганду, но нет, мы двинулись на Семей – Кабалтау – Аягоз — Талдыкорган… со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ехали, да удивлялись: на знаки, устанавливающие скорость движения хотя бы 100 км/ч, нет и намека, зато на протяжении всего пути расставлены ограничения — 70, 50, 20, а то и 8 км/ч. Где-то это выглядит целесообразно — ведется ремонт многочисленных участков трассы. Но чаще необъяснимо: голая степь без единого человечка, автомобиля, дерева, кустика… идеально гладкая дорога, а мы «ползем». Рискнешь превысить скорость — жди беды: откуда ни возьмись возникнут легендарные казахские гаишники!

Да, слухи о них совсем не преувеличены. Лютуют! Машинам с российскими номерами уделяют самое пристальное внимание, причем начиная от границы. Догоняют с сиренами, подробно все выспрашивают и норовят оштрафовать:

— Вы разве не видели, там был знак 60 км/ч? С вас двадцать тысяч рублей!

— Да вы что! Я же пенсионерка, откуда у меня такие деньги?!

— Не может быть! Вы так молодо и свежо выглядите! Простите, мне ужасно неудобно брать с вас деньги. Может, тогда хотя бы 7 тысяч…

Так мы узнали лайфхак для конструктивного общения с местной дорожно-патрульной полицией. Вместе с правами, документами на машину стоит показывать и пенсионное удостоверение, если, конечно, таковое имеется. Удивительно, но это работает. Наш обаятельный водитель Татьяна с грустным видом то и дело демонстрировала свои корочки, после чего растроганные люди в форме, нежно пожав ей руку: «Пожалуйста, берегите себя! Хорошей вам дороги!», отпускали подобру-поздорову. Это потрясающе: уважение к старшему поколению в жителях Казахстана воспитывается с пеленок! Оно искренне и глубокое. Нам, россиянам, здесь есть чему поучиться.

Еще один вывод, сделанный нами в результате странствий по казахским дорогам: в таких поездках обязательно должен быть бинокль. Пока водитель рулит, его штурман (у нас эту ответственную миссию взял на себя Александр Елисеев) вглядывается в бескрайнюю вдаль, сообщая, не появился ли на горизонте непредсказуемый знак про ограничение скорости, или очередная машина с мигалкой. Их здесь – больше, чем грибов после дождя. Записываем в путевой блокнот: «Задача – довезти деньги до Иссык-Куля, не оставить все на казахских дорогах». Расслабляться нельзя.

Бездельничать позволительно только пассажиру, который находится на заваленном туристским снаряжением заднем сиденье. То есть мне. Пейзаж за окном автомобиля завораживает – необозримые просторы, украшенные редкой, непривычной сибирскому глазу растительностью, высохшие соленые озера со следами животных, табуны прекрасных лошадей, дружеское ржание осликов у дороги. На сотни километров, кажется, ни единого населенного пункта, и при этом через равные промежутки пути – чистые, украшенные национальным орнаментом, автобусные остановки. Но самое поразительное – это казахские кладбища! Издалека они напоминают старинные восточные города с причудливыми домиками, башнями, мечетями…

По мере приближения к границе с Киргизией рельеф местности меняется – нас встречают приодевшиеся в снежные шапки горы-великаны, приветливо машут лопастями ветрогенераторы ветряных электростанций. Кажется, жизнь удалась, но в этом живописнейшем месте близ Алматы нами в очередной раз заинтересовывается дорожно-патрульная полиция…

Нет от них спасения и в Киргизии. Слишком уж заметный у нас автомобиль с тремя велосипедами на багажнике, гигантскими рюкзаками на крыше и российскими номерами. Только-только пережили стресс в виде прохождения казахско-киргизской границы, нам предъявили: «Почему не остановились на знаке «Стоп»?» Где знак, какой знак? В приграничной автомобильной сутолоке, очень напоминающей броуновское движение, разглядеть его невозможно, тем более в темное время суток. Звучит заученная фраза: «Сейчас к вам подойдет мой молодой помощник, незаметно передадите ему пятьсот рублей и можете ехать дальше». Думается, комментарии излишни. К слову, когда мы через тот же пограничный пункт Ак-Жол возвращались назад, снова не заметили злополучный «Стоп». Но здесь уже в диалоге с блюстителем ПДД в ход пошло не только пенсионное, но и журналистское удостоверение. Так что, друзья, если у вас таковых не имеется, во все глаза высматривайте на границе невидимый знак.

Мы с Мухтаром на границе

Границы на автомобиле мы пересекали впервые в жизни. Так что это тоже интересный и волнительный опыт. Перед пропускным пунктом пассажиры обязательно высаживаются и проходят паспортный контроль отдельным потоком (и в Казахстан, и в Киргизию спокойно пропускают как по российским, так и по загранпаспортам), а водитель в гордом одиночестве должен предоставить свою машину для досмотра. Наши пограничники красивы, бдительны и дотошны. Осматривают каждый закуток автомобиля, просят вытащить все вещи из салона, показать, что лежит на крыше, раскрыть чехол от гитары, сумки, и, конечно, снять с фаркопа с велики, чтобы добраться до содержимого багажника. И вот здесь у Татьяны округляются глаза: «А как я это сделаю без мужчины? Как отцеплять, а потом крепить тяжеленные велосипеды?» Спасибо ребятам за понимание: все-таки позволили использовать опцию «помощь друга-штурмана». А еще у них есть настоящий пограничный пес! Ненавязчиво, как бы мимоходом, обнюхал наши вещи и отошел в сторону, сигнализируя: «Все чисто! Можно пропускать».

На казахско-киргизской границе процесс устроен несколько иначе: пассажиров отправляют на территорию соседней страны по застекленному коридору. Увы, возможности помочь водителю с разгрузкой вещей они лишены. Поэтому у машины остается единственный возможный выход – встать в длинную очередь на рентген-досмотр.

Гость на порог – счастье в дом

Купить сим-карту и поменять рубли на местную валюту можно сразу после пересечения границ. Обменников достаточно. Курс, конечно, не стабилен, но в среднем, в Казахстане за один рубль дают приблизительно пять тенге. И не особо рассчитывайте на российские банковские карты, они здесь не работают. Запаситесь наличкой. Еще один нюанс: некоторые банки могут отказаться иметь с вами дело, если не предоставите загранпаспорт. Вывод – он в дружественных странах все-таки нужен.

Валюта Киргизии россиянам ближе и понятнее, ведь курс рубля к сому – почти один к одному. А вот цены на бензин здесь не вдохновляют: 95-й стоит аж 70.50 сомов. В Казахстане мы заправлялись по 255 тенге, то есть, в пересчете на наши деньги, примерно на 20 рублей дешевле.

Цена ночевок в Казахстане тоже приятно удивила. Как темнело, прекращали движение, находили какой-нибудь хостел со стоимостью от 200 рублей на человека и дешевыми завтраками. В Талдыкоргане умудрились даже заселиться в люксовый номер с белоснежными коврами, халатами и прочими предметами гостиничной роскоши, который в Новосибирске обошелся бы не меньше чем в 15 тысяч рублей за сутки. А мы сняли его за 15 тысяч тенге (то есть за 3 тысячи рублей). Если собираетесь в те места, возьмите на заметку: в гостинице «Алаша» работают гостеприимные и понимающие люди. Они на ночь глядя не стали с нас, уставших и безвалютных, требовать деньги. Предложили: «Проснетесь утром, сходите до обменника, и все спокойно оплатите».

«А все потому, что гость – это от Бога. С ним счастье в дом приходит». Так сказал нам один казахский пограничник. И подкрепил свои слова народной мудростью: «Кто живет сам по себе, не в ладу с людьми, того схавает волк».

Не знаю, кого уж там едят степные волки, но мы дорогой наслаждались вкуснейшей из дынь! С виду она похожа на обычную тыкву с характерными бугорками, но мякоть, как обязательно воскликнул бы старик Хоттабыч, вкуснее самого дивного щербета! Даже при дворце царя Сулеймана ибн Дауда он не едал такой роскоши! Увы, до наших сибирских широт она не доезжает. Поэтому наедаться ею всласть надо в Казахстане и Киргизии.

Тестируем «Иссык-Кульскую кругосветку»

Киргизия! Спустя пять дней, преодолев от Кемерово до Иссык-Куля 3 тысячи 603 километра вместо 2 тысяч 300-от запланированных (из-за, напомню, спонтанной смены маршрута), объединившись с друзьями, добиравшимися альтернативными видами транспорта, мы, наконец, разбили палаточный лагерь на берегу вожделенного озера. Покой, блаженство, простое человеческое Счастье. От многочисленных юрт, в которых киргизы летом размещали туристов, остались лишь круги на земле. Пляж полностью в нашем распоряжении. Да, еще, пожалуй, в распоряжении большой отары овец… Зато насобирали гору кизяков. Отличный получился костер!

Приключения сибиряков по дороге к озеру Иссык-Куль 1 of 6

На огонек, послушать русские песни под гитару, заглянули добрые знакомые – итальянцы. Джованни и Франко — жители Бергамо, того самого города, где плутовал весельчак Труффальдино. Вот уже почти два десятка лет Джованни то и дело путешествует по свету. Все дверцы его машины обклеены картами, на которых пунктиром обозначены дороги странствий. В России бывал неоднократно, влюблен в нее. И всей своей жизнью доказывает – границ не существует, они условны. Мы все едины. Общаясь на забавной смеси русского, итальянского и ломанного английского, прекрасно понимаем друг друга и вместе поем «Катюшу».

Хотя нет, переводчик у нас все-таки есть. Наш земляк, ныне житель Киргизии Дмитрий Литвиненко довольно сносно говорит по-итальянски. И, что для нас особенно важно, он очень хорошо знает побережье Иссык-Куля. Поэтому в его светлой голове и созрел план организации автовелопутешествий вокруг озера для любителей активного отдыха из России. В качестве пробного шара очень пригодилась наша команда. Проехались на велосипедах по части маршрута будущей «Иссык-Кульской кругосветки» и пришли в восторг. Едешь и наслаждаешься: по одну сторону от тебя — прекраснейшее из озер, по другую – живописнейшие горы, заборы из роз всех сортов и расцветок! А если завернуть в какое-нибудь ущелье, например, в Георгиевское, перед тобой откроются настоящие альпийские луга. Устанешь – занырнешь в горячие источники, проголодаешься – по дороге найдешь множество кафе с национальной кухней. В яблочно-грушевом саду улыбчивый киргиз щедро одарил нас фруктами и напоил водой из аршана. Катание на ослике, общение с беркутом Атаманом, обнимашки с веселым конем, примерка и покупка национальных нарядов на рынке в Чолпон-Ате… Лучше отдыха не придумаешь! К следующему лету «Иссык-Кульская кругосветка» развернется во всей своей красе, так что, друзья, пользуйтесь!

К тому же поездка в Кыргызстан – это возможность вернуться в советское детство. Школьницы здесь до сих пор носят большие белые банты, на стенах клуба – портреты пионеров в алых галстуках. Барельефы с Ильичем, равно как и старинные лозунги о светлом коммунистическом завтра, никто, похоже, убирать не собирается. Более того, их подкрашивают, поддерживают в хорошем состоянии. И, что меня особенно тронуло, они не переименовали милицию! Если вы скучаете по СССР, обязательно побывайте в Киргизии!