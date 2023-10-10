В Новосибирске до конца октября ограничат движение по улице Писарева

Ольга Степанова
 
В Новосибирске до конца октября ограничат движение по улице Писарева
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Новосибирске на улице Писарева в районе частного дома № 80 с 10 по 30 октября вводится временное ограничение движения транспорта путем сужения проезжей части на 3,5 метра. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Накануне городская администрация предупреждала о том, что с 9 октября по 23 октября произведено закрытие проезжей части улице Татарской в районе жилого дома № 64 на улице Крылова.

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Октябрьском районе завершают восстановление дорожного полотна на участке дороги от улицы Выборной в сторону села Новолуговое протяженностью 750 метров.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  