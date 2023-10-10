В Новосибирске до конца октября ограничат движение по улице Писарева

В Новосибирске на улице Писарева в районе частного дома № 80 с 10 по 30 октября вводится временное ограничение движения транспорта путем сужения проезжей части на 3,5 метра. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Накануне городская администрация предупреждала о том, что с 9 октября по 23 октября произведено закрытие проезжей части улице Татарской в районе жилого дома № 64 на улице Крылова.

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Октябрьском районе завершают восстановление дорожного полотна на участке дороги от улицы Выборной в сторону села Новолуговое протяженностью 750 метров.