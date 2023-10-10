Сегодня, 10 октября, в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (НГАСУ) состоялось подписание соглашения об открытии представительства вузов Новосибирской области в Пекине. До этого региональных представительств российских вызов в КНР не было, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ).

По инициативе ведущих вузов Новосибирска, занимающихся международной деятельностью, заключено соглашение с китайской образовательной корпорацией Миньян (Beijing Mingyang Weilai Education Technology Co.) об открытии в Пекине представительства высших учебных заведений Новосибирской области. Проект также будет открыт для участников не только из числа высших, но и средних специальных учебных заведений региона.

По замыслу инициаторов, представительство университетов Новосибирской области в Пекине будет точкой входа для китайских коллег, желающих найти партнеров в Новосибирской области, и для региональных образовательных организаций, ищущих партнеров в Китае.

Образовательная корпорация Миньян занимается проектами в сфере международного сотрудничества уже 7 лет. «Мы ежегодно отправляем в российские вузы почти 2000 китайских студентов, на текущий момент заключили договоры о партнерстве с 60 университетами по всей стране, также работаем по реализации совместных российско-китайских образовательных программ. Мы видим большой интерес с обеих сторон по развитию такого сотрудничества, поэтому поддержали инициативу по открытию представительства ассоциации вузов Новосибирска в Пекине», — цитирует основателя корпорации образования Миньян Чжана Жуя (Zhang Zhui) пресс-служба НГУ.

По словам начальника управления экспорта образования НГУ Евгения Сагайдака, НГУ уже больше года сотрудничает с образовательной корпорацией Миньян по таким основным направлениям, как привлечение иностранных студентов, поиск партнеров за рубежом и создание совместных образовательных программ. «Вузам, чтобы выходить на зарубежный рынок и успешно продвигать российские образовательные программы, необходимо объединять ресурсы — организационные, интеллектуальные, человеческие, финансовые. Самым эффективным инструментом является консолидация на уровне субъекта федерации. По поручению губернатора Новосибирской области был сформирован паспорт региональной программы «Развитие экспорта образования Новосибирской области до 2030», который был представлен на форуме «Технопром» в августе 2023 года. Это позволит системно продвигать высшую школу Новосибирска за рубежом и охватить все форматы развития экспорта образования», – отметил Евгений Сагайдак.

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