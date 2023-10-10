В Новосибирских школах появятся спецклассы по направлению БПЛА

В 2024-2025 учебном году в Новосибирской области появятся спецклассы по направлению беспилотных авиасистем (БАС). О работе и развитии профильных классов в школах региона 10 октября в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра образования региона Владимир Щукин.

«Специализированные и профильные классы отвечают запросам экономики и позволяют максимально учесть будущие профессиональные интересы учащихся. Сдавать ЕГЭ по профильному предмету после такой подготовки значительно проще. В связи с устойчивым развитием рынка БАС в Новосибирской области актуально использование данных систем в таких областях как сельское хозяйство, геодезия, энергетика, ЖКХ, в регионе планируется развивать сеть специализированных классов по направлению изучение беспилотных авиасистем», — отметил Владимир Щукин.

По его словам, действующая сеть специализированных классов Новосибирской области, открытых по инициативе губернатора, предпрофессиональную подготовку в которых проходят ученики 6-11 классов, включает 301 класс в 70 образовательных организациях по шести направлениям: авиастроительное, естественнонаучное, инженерное, математическое, медицинское, педагогическое. В спецклассах обучаются 7336 детей.

Замминистра подчеркнул, что специализация класса основывается на потребности рынка труда региона, например, медицинское и педагогическое направления определены приоритетными и призваны решать задачи по ликвидации дефицита кадров в указанных отраслях.

Медицинские специализированные классы впервые созданы два года назад в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Педагогические спецклассы работают уже два года. Кроме того, в регионе действует 14 авиастроительных спецклассов. Заметно увеличилось за последний год и количество профильных классов, в которых обучаются школьники 10-11 классов, так, с 89 до 623 возросло число гуманитарных, с 67 до 117 – технологических профильных классов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область примет участие в нацпроекте по беспилотникам.