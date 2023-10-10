Новосибирская делегация во главе с Андреем Травниковым проводит рабочую поездку в Белоруссию. 10 октября в Минске состоялась рабочая встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

Александр Лукашенко предложил Новосибирской области объединить усилия в инновационных сферах. «К примеру, в перспективных, очень важных новых направлениях – сферах искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем с учётом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие», – предложил глава Республики Беларусь.

В Новосибирске расположится один из перспективных центров взаимодействия белорусской и российской промышленности. По словам Александра Лукашенко, «Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всём Сибирском регионе».

Андрей Травников, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность в очередной раз посетить Республику Беларусь. «Взаимные визиты наших делегаций часты и постоянны, но и встречи на высоком уровне важны – они дают дополнительный импульс нашим отношениям. Перед нами стоят срочные задачи по обеспечению технологического суверенитета, и надо координировать усилия, чтобы исключить дублирование в производстве и не упускать важные ниши. В сотрудничестве Новосибирской области с Республикой Беларусь мы следуем этим принципам. Например, мы заинтересованы в широкой номенклатуре белорусского станкостроения. С другой стороны, в нашем Академгородке работают инновационные предприятия, которые освоили уникальные узлы для станкостроения, и здесь мы можем объединиться – наши инноваторы получат заказы, а машиностроители – современное оборудование, это новое направление этого года», — сказал губернатор.

Кроме этого, Андрей Травников также отметил особую актуальность развития беспилотных авиасистем и искусственного интеллекта для Новосибирской области и выразил намерение объединить усилия в развитии этих отраслей с IT-кластером Минска. Помимо этого губернатор упомянул о проекте создания единой сервисной площадки для белорусских брендов на базе «МТЗ-Сибирь» и запланированной постройке предназначенной для совместных исследований станции «БелСиб» на синхротроне СКИФ.