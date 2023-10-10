Банки не только финансируют создание новой инфраструктуры, участвуя в реализации строительных проектов, но также содействуют улучшению качества жизни и экономики городов и регионов страны. Об этом на пленарном заседании «Экономические коридоры Енисейской Сибири» Тывинского строительного форума рассказал управляющий Красноярским отделение Сбера Антон Милютин.

В дискуссии приняли участие представители органов власти, институтов развития, бизнес-структур и образовательных организаций. «Помимо роли предоставления кредитных ресурсов на создание инфраструктуры у банков есть более важная задача – комплексное обеспечение потребности в финансировании бизнеса и населения с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства и новых производств, комфортной среды для проживания, содействия в развитии социальной инфраструктуры», — отметил Антон Милютин.

Управляющий Кызылским отделением Сбера Алина Таспанчик в свою очередь обратила внимание участников панельной сессии «Экономика и инвестиции» на проблему недостатка информации у потенциальных инвесторов, способах более открытого диалога с предпринимательским сообществом. Она также заявила о важности обучения будущих предпринимателей, как одном из наиболее эффективных методов подготовки к участию в инвестиционных проектах.

III Строительный форум Республики Тыва проводился в рамках реализации национальной программы «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Повестка форума была сфокусирована на вопросах развития экономических коридоров Енисейской Сибири, логистики, строительства и комплексного развития территорий, а также на вопросах поддержки предпринимательства в строительной отрасли Республики Тыва.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что набор на зимние интенсивы стартовал в новосибирском кампусе «Школы 21».