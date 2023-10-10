В Новосибирске пройдет масштабная конференция безопасников

12 октября в конференц-зале Domina Novosibirsk при поддержке министерства цифровых технологий и связи Новосибирской области состоится ежегодная конференция “Код информационной безопасности”. Серия конференций для руководителей и специалистов по защите информации “Код ИБ” охватывает в этом году десятки городов в трех странах: России, Беларуси и Казахстане.

В Новосибирск съедутся и выступят перед участниками топовые эксперты по защите информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, а также представители государственного регулятора — ФСТЭК. Участники “Кода ИБ” получат исчерпывающую информацию об обеспечении ИБ в современных реалиях, инсайты и обмен опытом с коллегами.

Деловая программа конференции откроется вводной дискуссией, которая будет выстроена вокруг трех главных составляющих инфобезопасности: это “Технологии”, “Процессы” и “Люди”. Эксперты обсудят наиболее резонансные события ИБ, актуальный ландшафт угроз, новые технологии, импортозамещение, повышение культуры ИБ и многое другое.

Сессия “Диалог с регулятором” даст возможность безопасникам напрямую задать вопросы представителю ФСТЭК, касающиеся нормативных государственных требований в сфере ИБ. Блок “Технологии” познакомит участников с наиболее актуальными средствами и методами защиты информации. Здесь выступят представители известных ИБ-компаний: ГК Солар, RuSIEM, Staffcop, Нума Технологии, Secure-T и др.

В секции “Опыт” лучшими ИБ-практиками поделятся руководитель центра компетенций АО Русал Владимир Ковалев, директор по ИТ ТК Ночной экспресс Игорь Черепанов, практикующий эксперт в области цифровой трансформации бизнеса Полина Сазонова и независимый консультант по ИБ Вадим Спехов. Первый, деловой день, “Кода ИБ” завершится розыгрышем призов и ужином от партнера мероприятия.

13 октября, стартует двухдневная дополнительная программа конференции. Эксперты “Кода ИБ” проведут круглый стол со студентами в Новосибирском государственном техническом университете на тему “Идеальный специалист по ИБ в новой реальности”. Начинающие специалисты узнают, что может предложить сфера ИБ, каковы актуальные требования работодателей, а также какие компетенции помогут успешному старту карьеры в этой области.

А во второй половине дня отправятся на экскурсию к российской ИТ-компании Staffcop — производителю программного обеспечения по контролю действий пользователей, головной офис которой располагается в Академгородке. Финалом насыщенной программы станет субботний поход выходного дня по Бугринской роще.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрировать участие в мероприятии можно по ссылке. Для руководителей и специалистов по ИБ, собственников и топ-менеджеров компаний, а также представителей СМИ участие бесплатное.