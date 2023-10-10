Почему новосибирская прима-балерина теперь работает в Красноярске?

7 марта прима-балерина НОВАТа Анна Жарова с триумфом провела свой бенефис, посвященный 25-летию сценической деятельности. В тот торжественный вечер зрителям хотелось верить, что театр и его прима созданы друг для друга и их творческий союз будет вечным. Но уже в мае АННА ЖАРОВА приступила к обязанностям художественного руководителя балетной труппы другого сибирского театра — Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. О причинах и содержании перемен в своей карьере народная артистка России рассказала «Континенту Сибирь».

С новым худруком балета красноярского театра мы встретились в пяти минутах прогулки от театра новосибирского, где Анна по-прежнему служит балериной и репетирует, готовясь к очередному спектаклю. Панорамный вид на НОВАТ с террасы отеля Grand Autograph располагал к обстоятельному и откровенному разговору про балет и не только…

─ Анна, примите поздравления со вступлением в должность! Мы рады за красноярцев. Расскажите о первом впечатлении, которое произвел на вас город на Енисее.

─ Первый раз я туда прилетела в прошлом году зимой. Как сейчас помню: мороз минус 42 градуса. В Новосибирске в этот день было не так холодно. Вышла из самолета и меня так приятно удивил и встретил аэропорт. Он очень комфортный и логистика удачная.

─ Удается ли гулять по Красноярску пешком и есть ли места, куда хочется возвращаться?

─ Мне очень нравится исторический центр: здания девятнадцатого века в прекрасном состоянии, подсвечены профессионально, очень много фонтанов. А ещё в городе много таких мест, которые выглядят по-европейски. Это особенно заметно летом, когда огромное количество цветов, петуний. Пальмы на улице Мира, как в Сочи… Как-то забываешь, что ты в Сибири, когда вот здесь немножко Италии, здесь немножко Парижа. Мне часто рассказывают про парк «Бобровый лог», до которого я, в силу занятости, пока так и не доехала — какое-то удивительное место. По утрам, прогуливаясь по набережной, можно наблюдать большое количество уток. И эти невероятные виды, восходы, закаты. Я, конечно, уже влюбилась в этот город.

─ Есть такое неофициальное первенство за право называться сибирской столицей ─ между Красноярском и Новосибирском, конечно же. Уже почувствовали это? Готовы сравнивать?

─ Что касается сравнений и этой конкуренции… Я о ней узнала именно в Красноярске. Меня очень удивило, что журналисты чуть ли не первый вопрос задают о том, что Новосибирск и Красноярск борются за право называться столицей Сибири. А я отвечаю, что впервые слышу об этом. Да, в Красноярске очень щепетильно к этому вопросу относятся. Я считаю, что и тот, и другой город вполне могут себя так называть. Каждый город в своем регионе должен стремиться к тому, чтобы быть столицей — вкладываться в это, привлекать лучшие силы. Это наше общее развитие. В любом случае, мы все — Сибирь. И это главное.

А ещё узнала, что помимо конкуренции, между нашими городами такая тесная связь. Я теперь часто летаю из Красноярска в Новосибирск и встречаю людей, которые утром улетают туда на работу, а вечером возвращаются. Нам нужен комфортабельный скоростной поезд.

А сравнивать готова реки, вместе они могли бы составить отличную пару. Енисей — очень сильная река, мужская такая. А Обь, в свою очередь, — женская река: достаточно мягкая и спокойная, не такая агрессивная и энергичная. Енисей же — это просто огонь, там можно заряжаться и заряжаться.

И ещё в том, что касается ресторанов и гастрономического рая, то здесь мое сердце отдано Красноярску. Невероятнейшая кухня с высочайшим уровнем качества и творческим подходом — настоящее искусство.

─ Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского как встретил вас? Какие впечатления от труппы? Какие творческие планы уже родились на новом рабочем месте?

─ Труппа больше года была без руководителя. Это такая непростая история, но… Труппа очень молодая и перспективная. В прошлом году спектакль «Катарина, или Дочь разбойника» был представлен в 10 номинациях «Золотой маски», три из которых они получили. В Красноярске очень неплохая школа, но ей недостаёт того, что можно было бы назвать «столичностью». Если добавить огранки, бриллиант будет блестеть ещё ярче.

В театре до этого больше 20 лет работал заслуженный артист России хореограф-балетмейстер Сергей Рудольфович Бобров. Почти все постановки, не только балетные, но и оперные, сделал он. Это не всегда хорошо как для зрителя, так и для труппы. Сейчас одна из задач — расширить горизонты творческого сознания. Необходимо пробовать артистов в других направлениях, и в неоклассике, и в модерне, искать другие формы, другие форматы.

В этом году мы планируем три современных постановки. Мы работаем с Большим театром по проекту DanceInversion: к нам приедут два балетмейстера, и потом эти спектакли на тему «Снегурочка» будут показаны в Москве в рамках фестиваля. Также пройдет премьера авторского проекта Дмитрия Юровского «Путешествие в мир танго» и премьера балета «Корсар» Юлианы Малахасянц.

30 июня у нас прошла премьера балета хореографа Никиты Дмитриевского «Катарсис Данте». Реакция публики — доброжелательная, полный зал и совершенный восторг. Видно, что красноярский зритель готов к новым формам, к новым форматам, готов воспринимать другую информацию и жаждет чего-то нового.

В театре сейчас сложилась хорошая команда. У нас новый главный режиссер Ирина Лычагина, которая до этого работала в московском Музыкальном театре имени К.С. Станиславского, новый музыкальный руководитель и главный дирижер Дмитрий Юровский. Радует, что эта команда работает творчески очень слаженно.

─ А где в Красноярске готовят артистов балета? Где брать свежую кровь?

─ В городе есть хореографический колледж. Ему в этом году исполняется 45 лет. Одной из задач вижу наладить самую тесную коммуникацию между театром и колледжем. Мастер-классы от звёзд, постановка спектаклей, где могут быть максимально задействованы учащиеся хореографического колледжа.

Школа славится своими выпускниками, танцующими на различных мировых сценах: в Новосибирске танцует Анна Гермизеева, Светлана Свинко работала в новосибирском театре при Игоре Зеленском, Анна Оль — прима-балерина Нидерландского национального балета в Амстердаме. Елена Свинко, которая сейчас танцует в Мариинском театре, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска – 2023» за лучшую женскую роль в балете Цезаря Пуни «Катарина, или Дочь разбойника», тоже выпускница Красноярского колледжа.

Вообще школа очень крепкой всегда считалась в плане постановки вращения. Работают хорошо, но есть к чему стремиться: к тому, что можно назвать столичным лоском. Знаете, когда к нам, в новосибирский театр, пришел балетмейстер Сергей Геннадьевич Вихарев, мы примерно находились в таком же состоянии несколько провинциального исполнения и подхода. Вроде всё крепко-крепко, а… это такие детали очень тонкие. А потом Игорь Анатольевич Зеленский делал свою историю, к которой мы были уже готовы. Он приглашал американских педагогов, потому что ввел Баланчина в новосибирский театр. А чтобы исполнять Баланчина, нужно иметь другую классическую основу и базу, поэтому американские педагоги приезжали сюда и работали с нами перед тем, как ставить эти спектакли.

─ «Континент Сибирь» анонсировал гала-концерты, которыми Красноярский театр 22 и 23 сентября открывал новый сезон. Как прошли эти представления?

─ С огромным успехом. Два дня была разная программа: были показаны сцены и номера из спектаклей, которые красноярский зритель ещё не видел, которые только в планах. Фрагменты из балета «Спартак» я танцевала с премьером Большого театра Михаилом Лобухиным. По реакции зала было видно, что зрители ждут этот спектакль. Как анонс для зрителя мы представили лучшие номера из идущих спектаклей. Было очень много премьер. А ещё я очень рада тому, что раскрылись новые потенциальные звезды театра оперы и балета.

Также я переформатировала для этих гала-концертов номер «Зима» из авторского проекта Дмитрия Юровского «Под музыку Вивальди». Поставила его на пять ведущих балерин и пять ведущих артистов балета. Дмитрий Михайлович сделал невероятную аранжировку на весь оркестр, там и барабаны, и струнные инструменты. Зритель всё это с энтузиазмом воспринял. Успех был грандиозный. Очень эффектно получилось.

Мы ведем тесное сотрудничество с Большим театром и приглашаем звезд оттуда. На гала-концертах танцевали Евгения Образцова и Семен Чудин, прима и премьер Большого театра. Певица Альбина Шагимуратова сказала, что сейчас такой сильный концерт — большая редкость.

Красноярский театр должен стать знаменитостью. Он на невероятном подъеме. В Красноярск едет сейчас какое-то немыслимое количество артистов балета, желающих работать у нас — из Японии, Китая, Болгарии, из российских регионов. Мы набираем состав к «Спартаку» и в следующем году, я надеюсь, будем открываться уже этим спектаклем.

─ Новый глава Красноярского края, новая команда, перемены в регионе — всё это является объектом интереса и внимания сибиряков. С кем из руководства края и города уже пришлось взаимодействовать? Какие первые ощущения?

─ Очень надеюсь в ближайшее время лично познакомиться с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Мы в очень хороших отношениях с краевым министром культуры Аркадием Владимировичем Зиновым. Он бывший артист балета, заслуженный артист России. В прошлом очень хороший танцовщик, работал премьером Башкирского театра оперы и балета, танцевал в Красноярском театре, потом руководил хореографическим колледжем. Пытаюсь сподвигнуть его выйти со мной на сцену в «Анюте» в роли Его Сиятельства. Таким образом, танцующий министр сможет поддержать красноярский балет в самом прямом смысле слова.

В ближайшее время начнут стелить новый балетный пол в большой и в малый зал. Об этом была моя первая просьба к министру. Это важно, потому что артисты часто травмируются. Чтобы свести травмы к минимуму, надо создать технически адекватные условия артистам балета. Следующая задача — обеспечить всех качественной балетной обувью для повышения уровня чистоты, академизма и профессионализма.

─ Анна, а как отпустил вас, свою любимицу и гордость, Новосибирск? И до какой степени отпустил? В афише НОВАТа стоят спектакли с Вашим участием.

─ Я не хочу покидать своих зрителей, потому что они ждут и просят меня выходить на сцену, насколько это возможно. Когда я приезжаю сюда, замечаю, как много людей рады меня видеть, насколько им важно, что я вернулась, пусть даже на несколько дней. Сколько приятных слов… 12 октября я танцую в Красноярске «Анюту» и 18 октября в Новосибирске — «Кармен-сюиту». Приходите!

─ Школа балета Анны Жаровой «Жар-птица»: что с этим проектом?

─ «Жар-птица» работает в обычном режиме. Мы объединились со школой «Лабалет Пируэтт» для проведения общих больших проектов. Набираем детей. У нас три постоянных педагога плюс приглашенные. 25 октября нам исполняется десять лет. Будет юбилейный проект «Алиса в стране чудес». В декабре — «Щелкунчик», я сама хочу танцевать в этом спектакле вместе с детьми. Ещё будет большой гала-концерт, куда планирую пригласить звезд Большого театра. Сейчас договариваюсь, чтобы они участвовали в совместных номерах с нашими детьми.

Идея нашей школы физическое и эстетическое, духовно-нравственное воспитание ребенка. У нас учатся детки с трех с половиной до 15-16 лет. Основная задача — подготовка детей к поступлению в профессиональные учебные заведения страны. Эта подготовка должна вестись обязательно профессионалами высочайшего уровня, то есть профессиональными артистами балета. Конечно, я сейчас меньше буду заниматься этим проектом в Новосибирске. В планах открыть филиал авторской балетной школы в Красноярске и создать вместе с колледжем и театром единый кластер.

─ Анна, ваше решение откликнуться на красноярское предложение связано как-то с ощущением, что вы в меньшей степени стали ощущать перспективы для себя в новосибирском театре?

─ Если бы меня всё устраивало, и я видела развитие и перспективы для себя здесь, разве я бы могла покинуть свой родной город, в котором прожила всю жизнь и где у меня родные, друзья, школа? Для меня всегда самым важным было развитие личное и творческое. Думаю, что поиск этого развития естественен для любого человека искусства. Может быть, кто-то течет по течению, а я всегда буду искать место, где буду максимально реализована и востребована — то место, где я буду нужна. Самая большая жажда человека — быть оцененным по достоинству. Наверное, здесь нужны были специалисты другого характера. Обстоятельства сложились так, что в Красноярском театре я чувствую себя необходимой и на своём месте. Здесь я могу реализовать задуманные планы, идеи, мечты и максимально раскрыть потенциал труппы.

─ Получается, что в Красноярске вы нашли то самое развитие для себя?

─ Там сейчас очень хорошая среда, настоящая творческая энергия. Театр должен быть живым внутри, там должны быть легенды, история, дух и душа, корпоративная культура, традиции. Все это является неотъемлемой частью театра. А когда это уходит, театр становится мертвым и грустным. Верю в то, что нельзя превращать театр в фабрику, когда огромное количество спектаклей штампуется. Раньше я могла точиться в зале по 5-6 часов ежедневно, поэтому мы и добивались высочайшего качества исполнения партий.

Театр и бизнес могут быть совместимы в том случае, когда главным и основным всё равно остаётся искусство и творчество.

─ А что ещё для вас театр?

─ Для меня театр, в первую очередь, это храм, в который я прихожу служить одному из самых прекрасных видов искусства — балету, который является визитной карточкой нашей страны. И в каком бы качестве я туда не приходила, в качестве балерины или в качестве руководителя балета, это в любом случае храм.