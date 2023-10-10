Начальник технического отдела дирекции по капитальному строительству УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) Екатерина Терехова стала победителем международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли – 2023». Информацией об этом поделилась пресс-служба КРУ.

Награждение победителей и призеров Премии состоялось в Общественной палате РФ в Москве. В 2023 году заявки на участие подали рекордное число соискателей Премии — более 450 сотрудниц крупных отраслевых компаний из России, Казахстана, Беларуси и Грузии. Из их числа жюри выбрало 120 победителей в десяти номинациях.

Сотрудница КРУ отмечена в номинации «Наставник года». За более чем 20 лет работы в компании Екатерина стала наставником для 13 специалистов, которые успешно реализовались в профессии. «Я впервые на международном конкурсе и получила очень важную для меня награду. Но главную оценку своей работы я получаю от сотрудников и коллег – именно они выдвинули мою кандидатуру на премию. И это очень ценно! Быть наставником очень ответственно и почетно: тебе доверяет компания, на тебя полагается человек, которого учишь», – поделилась Екатерина Терехова.

Екатерина Терехова имеет два высших образования и постоянно повышает свою квалификацию. С 2022 года является членом Национального реестра специалистов в области строительства. В настоящее время готовится к сдаче экзамена для получения независимой оценки квалификации (НОК), который ведет Национальное агентство развития квалификаций. Это позволит войти в Национальный реестр изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Международная Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» проводится с 2021 года и направлена на продвижение и профессиональное развитие женщин в горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслях. Численность женщин в коллективе УК «Кузбассразрезуголь» превышает средний показатель по угольной отрасли и составляет более 20%. Компания поддерживает сотрудниц в профессиональной самореализации, оказывает социальную поддержку в соответствии с коллективным договором.