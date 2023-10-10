Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 10 октября 2023 года назначил главных федеральных инспекторов по Новосибирской и Томской областям. Об этом сообщил официальный сайт полпреда.

Распоряжением полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева главным федеральным инспектором по Новосибирской области назначен Николай Буймов, ранее (с 2019 года) руководивший Межрегиональным управлением (МРУ) Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. Николай Буймов родился 15 мая 1963 года в Кемеровской области. Имеет высшее и высшее специальное образование, более 30 лет (с 1988 по 2019 год) служил в органах безопасности.

Предшественник Буймова Юрий Семёнов назначен главным федеральным инспектором по Томской области. Работавший с 2011 года главным федеральным инспектором по Томской области Владимир Сирчук ушел в отставку по собственному желанию.

Юрий Семёнов родился 3 ноября 1967 года в г. Севастополе. Окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, Военную академию тыла и транспорта. С 1985 года по 2012 год — служба в Вооруженных Силах РФ. С 2012 года по 2018 год руководил портами в Республике Крым и Севастополе, Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт». С 23 января 2018 года был главным федеральным инспектором по Новосибирской области.