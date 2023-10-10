Дзержинский районный суд города Новосибирска вынес приговор в отношении адвоката Омской областной коллегии адвокатов. Он признан виновным в посредничестве в передачи взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Суд установил, что осужденный, являясь адвокатом, действуя в интересах подзащитного, обвиняемого в незаконной охоте, посредничал в передаче взятки в размере 1,5 млн рублей должностному лицу. Вину в инкриминируемом деянии адвокат признал. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Новосибирской области Александр Бучман», — говорится в сообщении.

Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с лишением статуса адвоката на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что директор техникума и депутат в Приангарье стали фигурантами уголовного дела о взятке.