Директор регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Томской области Михаил Курилов подал в суд иск о защите чести и достоинства. Руководитель унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» счел оскорбительными заявления депутатов томской городской думы. Информацию об этом в своем ТГ-канале опубликовал депутат гордумы Томска Евгений Каверзин.

Каверзин выложил в своем канале сканы искового заявления, в числе ответчиков по которому числится он сам, а также еще 3 депутата городской думы из фракции «Яблоко» и помощница одного из народных избранников. Михаил Курилов счел направленное депутатами в июне этого года на имя тогдашнего и.о. мэра Томска Михаила Ратнера коллективное письмо с просьбой уволить Курилова с занимаемой должности оскорбительным, а также содержащим недостоверные и порочащие сведения.

В письме группы народных избранников было указано, что «в течение последних 4 лет ситуация с вывозом ТКО в Томске ухудшается», акцентировалось внимание на большом количестве получаемых «Спецавтохозяйством» бюджетных средств и низкую эффективность работы организации.

Михаил Курилов в своем иске заявляет, что вся эта информация недостоверна, так как не подкреплена никакими фактами и указывает на то, что возглавляемый им регоператор успешно прошел все проверки, не выявившие никаких нарушений. По факту депутатского обращения была проведена служебная проверка, в ходе которой господин Курилов был вынужден давать письменные объяснения и доказывать, что изложенная в письме информация была ложной.

Михаил Курилов просит суд признать недостоверной и обязать ответчиков опровергнуть информацию из ранее упомянутого письма, принудить народных избранников принести ему публичные извинения на заседании гордумы, а также солидарно взыскать с них 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мы сообщали, что бывший мусорный регоператор Новосибирской области в судебном порядке взыскивает с министерства ЖКХ региона почти 300 миллионов рублей за срыв мусорной концессии.