В Лесосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве при капитальном ремонте молодежного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК России по Красноярскому краю.

По данным следствия, в рамках заключенного 26 июля 2021 года муниципального контракта по капитальному ремонту муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», расположенного в городе Лесосибирске, подрядная организация, помимо выполнения капитального ремонта, обязалась закупить и установить серверное оборудование, периферийные устройства, охранно-пожарную систему и другое оборудование на общую сумму более 1 млн рублей. Стоимость контракта составляла более 21 млн рублей.

«Реализуя преступный умысел, генеральный директор подрядной организации, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, не обеспечил приобретение и установку оборудования на объект капитального ремонта», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 2,7 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что руководителя сети томских детсадов осудили за мошенничество на десятки миллионов рублей.