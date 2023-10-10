Суд удовлетворил иск Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры к федеральному бюджетному учреждению. Надзорное ведомство требовало от организации возместить экологический ущерб в размере более миллиона рублей, нанесенный экологии региона. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Республики Алтай.

Сообщается, что прокуратура подавала иск к федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий». Исковое заявление было подано по результатам проведенной надзорным ведомством проверки, которая показала, что организация загрязнила земли сельхозназначения тяжелыми металлами. Площадь пораженного участка в Шебалинском районе республики составила 200 квадратных метров.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием признать, что ущерб природе был нанесен в результате незаконного складирования отходов производства и потребления, и обязать «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» выплатить компенсацию ущерба. Ленинский районный суд Барнаула полностью удовлетворил требования иска и постановил взыскать в пользу бюджета Шебалинского района 1 280 000 рублей. Прокуратура обещает проконтролировать выполнение судебного решения, после того как оно вступит в силу.

Ранее мы рассказывали, что золотодобытчики из Красноярского края оспаривают в суде позицию природоохранной прокуратуры, обнаружившей нарушения в их деятельности.