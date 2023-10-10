Самый спортивный факультет Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) — факультет физической культуры — хорошо знаком многим депутатам Совета депутатов Новосибирска, получившим именно здесь высшее образование. В День учителя депутаты навестили альма-матер, где на встрече со студентами и педагогами объявили о создании Общественного совета факультета. Также депутаты рассказали, как спортивное образование помогло им достичь успехов в политической карьере.

Профессиональный праздник педагогов по-особенному отметили на факультете физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета (ФФК НГПУ). К празднованию, помимо студентов и преподавателей, присоединились депутаты Совета депутатов Новосибирска — Николай Тямин, Андрей Аникин и Александр Бестужев. Все они — выпускники ФФК.

«В университете мы бываем не так часто, как хотелось бы. Но сегодня как раз тот случай, когда мы отложили все дела и пришли сказать спасибо преподавателям. Особенно дорого для меня было увидеть ветеранов — педагогов, которые меня учили и дали мне путевку в жизнь. Мы не виделись 30–40 лет, и для меня стало очень важным то, что они по-прежнему в строю. Спорт закаляет характер, учит не сдаваться, вставать и побеждать. Обратите внимание, сколько у нас в горсовете и Заксобрании депутатов, которые прошли именно через этот факультет!» — отметил заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин.

Во время встречи с коллективом и студентами факультета было объявлено о создании Общественного совета ФФК НГПУ. Инициатива принадлежит декану факультета Сергею Турыгину. В Совет войдут выпускники спортфака разных лет, возглавит его Николай Тямин. Задачами Совета станет помощь студентам и преподавателям в решении самых разных вопросов. Ценность новой организации отметил ректор вуза.

«Создавая Общественный совет, факультет физической культуры показывает пример всем структурным подразделениям нашего университета. Я надеюсь, и другие факультеты последуют этому примеру. Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество с горсоветом будет преумножаться и расширяться теперь уже в рамках созданного Совета, — подчеркнул ректор НГПУ Алексей Герасёв. — Имя выпускника ФФК НГПУ звучит громко. Наши выпускники преуспевают во всем, не только в спорте. Мы постоянно корректируем наши образовательные программы, стараемся, чтобы выпускники были наиболее полно подготовлены к работе с учетом всех современных требований в обществе».

Не секрет, что в настоящее время в образовательных учреждениях региона ощущается острая нехватка преподавателей физкультуры. Эта ситуация хорошо знакома и школам, и техникумам, и высшим учебным заведениям. В Совете депутатов видят этому несколько причин.

«Одна из самых дефицитных специальностей — это учитель физкультуры в образовательных учреждениях любого уровня: регионального, муниципального, федерального. Основные причины — маленькая заработная плата и отсутствие жилья. Мы в Совете депутатов приняли решение частично компенсировать оплату жилья — и уже видим, что ребята идут в образовательные учреждения. Необходимо стараться переломить ситуацию, чтобы наиболее эффективно решать проблему нехватки кадров. Уже сейчас выпускников факультета физической культуры очень ждут в учреждениях Новосибирской области, как и по всей стране», — заметил Николай Тямин.

Согласно принятым в системе образования правилам, преподавать физическую культуру в образовательных учреждениях любого уровня сегодня могут только специалисты с высшим образованием — в том числе те, кто выпускается из стен новосибирского педуниверситета. На факультете физической культуры НГПУ в настоящее время учится около 700 человек. В будущем они могут стать учителями физкультуры или тренерами — в зависимости от их личного выбора.

«Сегодня требуется высшее образование, чтобы работать тренером или учителем физкультуры в школе. Будь ты хоть самым лучшим спортсменом, специалистом в своем виде спорта, тебя могут не взять преподавать из-за того, что ты не соответствуешь этому требованию. У тренера, учителя обязательно должно быть высшее образование», — подчеркнул депутат Совета депутатов Новосибирска Андрей Аникин.

Парламентарий назвал свои студенческие годы самыми веселыми и призвал всех сегодняшних студентов после выпуска из вуза не забывать преподавателей, а те знания, которые они получили в вузе, нести дальше и приобщать новое поколение к физической культуре и спорту.

В День учителя лучших студентов ФФК НГПУ наградили грамотами по итогам 2022/2023 учебного года. Преподаватели и ветераны факультета удостоились памятных знаков «За труд во благо города в честь 130-летия со дня основания Новосибирска» и Благодарственных писем Совета депутатов Новосибирска.

Среди награжденных в этот день был и старший преподаватель кафедры физического воспитания НГПУ, мастер спорта, чемпион мира по тяжелой атлетике Юрий Капля. В обязанности педагога входит общая физическая подготовка студентов всех факультетов, кроме ФФК НГПУ. Юрий Капля поделился с корреспондентом «Континента Сибири» своим видением спортивной работы в вузе и оценил физические способности современных студентов.

«Общее впечатление от ребят — они стали немного слабее, чем, скажем, лет 15 назад. Наверное, это связано, во-первых, с некоторыми демографическими аспектами, во-вторых, с недостаточным числом занятий физкультурой. Хотелось бы, чтобы спортивные занятия проходили у студентов не один, а два раза в неделю, как было раньше. Это минимум, который необходим для сохранения эффекта от упражнений и поддержания физической формы. Надеюсь, скоро в нашем вузе так и будет», — высказал свои пожелания Юрий Капля.

Также преподаватель назвал очень важным встречи и знакомство студентов с ветеранами — бывшими педагогами. По его мнению, молодежь должна знать в лицо мастеров спорта и видеть перед собой их пример. В том числе — в какой прекрасной форме сегодня находятся те, кто стоял у истоков высшего спортивного образования в городе, что наглядно доказывает пользу физической культуры для любого человека.