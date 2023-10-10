Директор бердского предприятия ЖКХ пойдет под суд за упавшее на женщину дерево

Бердская прокуратура утвердила обвинение директору одного из городских предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мужчине вменяют халатность, повлекшую тяжкий вред здоровью человека. Информацию об этом разместил ТГ-канал прокуратуры Новосибирской области.

Летом 2022 года ветви аварийно опасного дерева в одном из районов Бердска упали на проходившую рядом женщину, здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред. Руководитель предприятия ЖКХ, ответственный за содержание деревьев, растущих на территории города, согласно версии следствия, не исполнил свои прямые должностные обязанности — не проконтролировал состояние аварийного дерева и не принял мер для его вырубки, что и стало причиной трагедии.

Кроме того, обвиняемый предоставил комиссии, расследовавшей инцидент, подложные документы о том, что все необходимые работы по содержанию растительности были выполнены и аварийных деревьев на подведомственных ему участках не было. Таким образом он пытался отвести от себя подозрения в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей и избежать ответственности за это. На тот момент это сработало — комиссия зачла подложный акт как доказательство отсутствия вины директора предприятия ЖКХ в причинении вреда пострадавшей женщине.

Однако в дальнейшем махинация обвиняемого была раскрыта, и он стал фигурантом уголовного дела по по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). На данный момент расследование дела завершено, оно направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что директор новосибирского Горзеленхоза получила условный срок за преступную халатность: суд установил, что последствием ненадлежащего выполнения ее должностных обязанностей стала травма ребенка, на которого упало ветхое дерево.