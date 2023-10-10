Барнаульская прокуратура утвердила обвинительное заключение местному жителю, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Под видом профессионала финансового рынка он привлекал деньги других людей, обещая им легкий и быстрый заработок на инвестициях. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Алтайского края.

Обвиняемый по ст. 159 УК РФ 48-летний мужчина стал создателем очередной финансовой пирамиды: по информации следствия, он в 2020–2021 годах, примерив на себя личину успешного предпринимателя и знатока финансового рынка, привлек деньги нескольких десятков жителей Алтайского края. «Граждане были уверены, что передают деньги для участия в трейдерской деятельности на валютных рынках, и им гарантирован сверхвысокий доход», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как и в любой схеме подобного рода, проценты уже вложившимся в «проект» людям выплачивались за счет средств, которые приносили новые «инвесторы», рассчитывавшие на быстрое обогащение. По данным прокуратуры, от действий мошенника пострадало чуть меньше 30 человек. Их суммарные финансовые потери превысили 25 000 000 рублей. Дело лжетрейдера передано в суд для рассмотрения по существу.

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