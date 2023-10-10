Как корпорации поддержат нового губернатора Красноярского края?

Смена губернатора в Красноярском крае, которую подробно освещал «Континент Сибирь», прошла под знаком восстановления равноудаленности власти от бизнеса. Александр Усс был многократно засвечен в своих многолетних бизнес-связях, альянсах, интересах, симпатиях и пристрастиях. Атмосфера, созданная таким поведением первого лица, которое делило бизнес на «свой» и «чужой», не способствует деловому патриотизму. Что изменится после того, как край возглавил Михаил Котюков?

Новый красноярский губернатор известен не только в Москве и регионе, где он когда-то начинал карьеру, а сейчас является высшим должностным лицом. В Новосибирске, например, его тоже хорошо знают. Интерес к успеху или неуспеху Котюкова в Красноярске весьма значителен. В Сибири реализуются принципиальные кейсы, имеющие далеко идущее значение. Например, было интересно понять, сумеет ли Сергей Цивилёв реализоваться как «преемник» в таком непростом автократичном и патерналистском регионе, как Кузбасс, где многие управленческие практики, стандартные для российских двухтысячных годов, прошли обкатку и тестирование еще в 90-е при Амане Тулееве. Сейчас не менее любопытно, какие плоды принесет политика равноудаленности, доброжелательности по отношению к бизнесу, которая может быть связана с именем нового главы Красноярского края. В Красноярском крае не меньше, чем в Кузбассе крупных компаний. Но Красноярский край со времен губернатора Валерия Зубова служил в Сибири крупнейшим примером «либеральной» территории, где «не закручивались гайки», а власть предпочитала заниматься не «скрепами», «переделом» и «перераспределением», а созданием условий для ведения бизнеса и инвестиций (что, кстати, не всегда ценили сами красноярцы). В какой-то мере можно сказать, что в лице Красноярского края и Кемеровской области конкурируют две модели регионального управления. При знатном лесорубе и алюминиевых дел мастере Александре Уссе наметилась тенденция к отходу от прежних красноярских традиций. Региональную цивилизационную идентичность будет восстанавливать Михаил Котюков. Вопрос – поможет ли ему тот самый крупный бизнес, которому Котюков в свою очередь точно мешать не станет (в отличие от)?

Лидеры вкладов

Красноярский край — не просто богатейший регион Сибирского федерального округа. Он постоянно входит в десятку субъектов с наибольшим ВРП, то есть, приносит очень значимую долю в общую копилку страны. Ресурсная красноярская земля — место притяжения огромного количества предприятий, отчисления которых пополняют местную и федеральную казну. Более половины краевого бюджета формируют крупнейшие налогоплательщики, которые ведут деятельность в регионе. Топ этих компаний последние десять лет красноярский Минфин публикует в своём путеводителе, он размещён в открытом доступе. Точные суммы, которые каждая структура вносит в экономику территории, — информация закрытая. Однако собеседники «Континента Сибирь» в региональном парламенте уверяют: путеводитель ежегодно рассказывает не просто о лидерах по объёму вложений, а рейтингует их — располагает организации от первого к десятому месту в порядке убывания размера налоговых отчислений в краевую казну.

Из года в год первая строчка принадлежит горно-металлургической компании «Норильский никель». На второй и третьей, иногда меняясь местами, стоят нефтедобытчик «Роснефть» и золотодобывающий «Полюс».

В следующие годы нишу крупнейшего налогоплательщика Красноярского края «Норникель» может передать «Роснефти». Это прогнозирует председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края по экономике и налоговой политике Егор Васильев. «В советское время в Арктике стартовал крупнейший инвестиционный проект на территории края. «Норникель» на протяжение долгого периода продолжал его реализацию в Норильском промышленном районе и наращивал его потенциал. Теперь настало время другого крупнейшего в мире инвестиционного проекта «Восток Ойл», который реализует «Роснефть»», — объясняет Егор Васильев.

«Континент Сибирь» направлял редакционные запросы в организации с просьбой поделиться цифрами, демонстрирующими вклад в региональный бюджет. Среди откликнувшихся — филиал «Красноярской железной дороги» ОАО РЖД (в разные годы четвёртое или пятое место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков края) и «Норникель».

Разумеется, компании участвуют в жизни края не только как налогоплательщики. Помимо того, что обеспечивают работой население, они питают экономику через местные предприятия. Той же Красноярской железной дороге, которая принадлежит государству, постоянно нужны железобетонные изделия, топливо, цемент, металлопрокат и так далее. Только у малых и средних предпринимателей ежегодно она закупает товаров на миллиард рублей.

Так называемая «социальная ответственность» — неотъемлемая составляющая присутствия крупного бизнеса в регионе. Предприятия участвуют в различных проектах по оздоровлению экологической обстановки, поддержанию и развитию инфраструктуры муниципалитетов, вкладываются в ремонт и возведение образовательных, спортивных, медицинских, жилых объектов, улучшение экологической ситуации.

Например, в 2021 году «Норникель» подписал с правительством Красноярского края соглашение о сотрудничестве, по которому в ближайшие семь лет обязался вложить в социально-экономические проекты региона не менее 7,13 млрд рублей. Здесь и финансирование конкурса по разработке концепции реконструкции Красноярского театра оперы и балета, и обновление парка инструментов для красноярской филармонии, и разработка мастерплана Красноярской агломерации. В том же 2021 году «Норникель», федеральная и краевая исполнительная власть, а также администрация Норильска заключили договор, цель которого — вывести качество жизни в городе на высокий уровень.

Речь идёт о масштабном проекте, в который входит реновация жилищного фонда города, строительство, модернизация, ремонт коммунальной, инженерной, социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды и переселение жителей Норильска и Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями. «Норникель» планирует направить из своих средств 81,3 млрд рублей.

И это не полный перечень инициатив, которые финансово поддерживает корпорация. Компания продолжает это делать, несмотря на медийные выпады оппонентов, которые при прежнем губернаторе регулярно пытались ставить под сомнение значимость вклада «Норникеля» в развитие региона.

В ожидании перемен

В изменившихся политических, бюджетных и социальных реалиях государственные люди с особым энтузиазмом смотрят на перспективы участия бизнеса в жизни и экономике региона. Причём, в расчёте на то, что обороты такого участия в сложные времена компании не сбавят. По данным источников «Континента Сибирь» в региональной власти, губернатор Михаил Котюков, ещё будучи в статусе временно исполняющий обязанности главы Красноярского края, начал поднимать эти вопросы на закрытых встречах с предпринимателями. Так, собеседники редакции, пожелавшие оставаться анонимными, уверяют: президент «Норильского Никеля» Владимир Потанин гарантировал Котюкову, что «НН» не намерен сокращать объёмы вливаний в краевой бюджет и инфраструктурные проекты.

Красноярский край знает парадоксальные ситуации, когда потенциал бизнеса, готового вкладываться в развитие территорий, сдерживала сама местная власть. Один из примеров того, как одна из сторон может тормозить процесс притока инвестиций — договор о реновации Норильска. Его заключение пришлось ускорять федеральному центру, потому что действующий в то время губернатор Александр Усс не торопился налаживать диалог с крупнейшим налогоплательщиком края «Норникелем». Экс-руководителю региона была ближе другая финансово-промышленная группа: ныне сенатор от края, Усс, связан давним сотрудничеством с основателем алюминиевого гиганта «Русал» Олегом Дерипаской.

Политолог Александр Парфёнов в разговоре с «Континентом Сибирь» отмечает, что эффективность взаимодействия между властью и бизнесом в конце концов отражается на интересах края. «Любому губернатору, любого региона крайне важно создать равные условия и равные возможности для всех инвесторов. Налоговые льготы и иные преференции, предусмотренные законодательством, не должны быть достоянием избранных и доставаться иным по остаточному принципу, то есть ущемлять их права. Регион, прежде всего, должен оставаться инвестиционно привлекательным для всех без исключения представителей бизнес-сообщества. Можно с каким угодно уровнем убедительности заявлять о созданных благоприятных условиях ведения бизнеса в Красноярском крае, но поступки красноречивее слов. Интерес инвесторов, вкладывающих свои средства в реализацию масштабных проектов, всегда обращён туда, где на региональном уровне сформированы правовые основы применения мер государственной поддержки бизнеса», — говорит Александр Парфёнов.

Смена первого лица краевой власти даёт наблюдателями основание предположить, что по крайней мере одним фактором, сдерживающим желание ФПГ помогать региону развиваться, станет меньше.

Политолог Андрей Копытов не видит оснований сомневаться в конструктивности отношений бизнеса и власти при новом руководстве территории. «С вероятностью 99 % могу предсказать, что команда Михаила Котюкова обречена на конструктивный диалог с корпорациями. Понимая, что губернатор является государственным офицером, спецназовцем президента, думаю, он даже больше, чем его предшественник, будет стремиться реализовать этот подход во взаимоотношениях власти с компаниями», — рассуждает собеседник «Континента Сибирь».

Председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края по экономике и налоговой политике Егор Васильев в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» подчёркивает, что от руководства региона, его политической воли и решений во многом зависит состояние инвестиционного климата и судьба проектов, которые сулят территории экономические и социальные выгоды в будущем. «Инвесторы не будут вливать значительные средства в территорию, если не понимают окончательных условий вложений. Не станут инвестировать в город, из которого планируют уйти. Останутся ли они — очень сильно зависит от политических решений. Выбирая верную стратегию, власть даёт дорогу проектам, которые определят развитие региона на годы вперёд. Первый крупнейший инвестиционный прорыв в Красноярском крае — проект в Нижнем Приангарье, который закладывал экс-губернатор Александр Хлопонин (возглавлял Красноярский край с 2002 по 2010 гг. . — «Континент Сибирь»). А последний наш крупнейший инфраструктурный проект — Высокогорский мост, который на днях прошёл испытание многотонными грузовиками. Это масштабное сооружение ведёт в Нижнее Приангарье. Но там никого бы не было, если бы не Хлопонин, который много лет назад начал развивать этот объект», — рассуждает Егор Васильев о роли губернаторов в развитии края.

Справка. По итогам 2022 года объем инвестиций в экономику Красноярского края составил 747,8 млрд рублей. Это на 8,1 % больше, чем в 2021 году (В России — + 4,6 %, в Сибирском федеральном округе — + 5,6 %). По уровню притока инвестиций в основно капитал регион занимает 8 место в России. Объем инвестиций в основной капитал в 2022 г. в сопоставимых ценах к уровню 2021 г.

Политолог Андрей Копытов согласен, что «личностный фактор» во взаимодействии региональной власти с корпорациями может в некоторой степени отражаться на инвестиционном климате края. Однако, по его мнению, рабочий процесс это не остановит. «Несмотря на историю отношений «Норникеля» с предшествующей региональной властью, продолжаются все проекты, которые касались людей, проживающих в Норильске: строятся больницы, работают образовательные учреждения, реализуются культурные мероприятия. Государственная власть обязана заботиться о людях без оглядки на противоречия с руководителями корпорации в регионе. Какие-то нюансы это вносит, но в целом работа не останавливается», — констатирует собеседник «Континента Сибирь».

По мнению Егора Васильева, участие предприятий в проектах, которые совершенствуют инфраструктуру края, не стоит воспринимать исключительно как благотворительность. Компании сами заинтересованы в повышении привлекательности мест, где живут и работают их сотрудники. И инвестируют в территорию тем больше, чем больше вкладывают в собственное производство. «Качество жизни на территории, где сосредоточены предприятия, напрямую влияет на их же экономические показатели. Все компании, которые работают в крае, вкладываются в его развитие, пусть и в разной степени. Измерять вклад каждой организации в конкретных суммах я бы не стал, это субъективная оценка. Кто-то работает в Норильске, который требует миллиардных вложений, кто-то участвует в развитии Таймыра, Северо-Енисейска, Ачинска», — продолжает Егор Васильев.

Андрей Копытов уверен, что политические и экономические процессы в стране не вынудят компании притормозить инвестиционную активность. Наоборот, время требует большей инициативы. «Крупные игроки сами инициируют проекты, не только реагируют на существующие запросы со стороны власти. Плотность политических, экономических, культурных изменений диктует необходимость активных действий от обеих сторон. Может быть, не все будет складываться так, как хотелось бы, но однозначно — количество проектов должно увеличиваться. Корпорации вынуждены действовать», — объясняет свою точку зрения политический эксперт.

Региональные власти со своей стороны заняты поиском решений, которые позволят использовать материальные результаты деятельности предприятий с наибольшей выгодой для бюджета края. Дело не только в политических, экономических переменах в стране и приходе нового губернатора. Егор Васильев напоминает в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» о нововведениях в налоговом законодательстве: 2023 год — конец режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Этот механизм позволял организациям объединяться для уплаты налога на прибыль там, где размещены основные производственные мощности компаний и персонал. Минфин дал на адаптацию к нововведению три года переходного периода, а красноярские власти ищут возможности сохранить деньги, которые поступают в региональную казну от крупных корпораций, зарегистрированных в других субъектах РФ. Егор Васильев подчёркивает, что законодатели пытаются сделать так, чтобы край не потерял ни рубля. «В своё время мы насторожено относились к вводу этого инструмента, теперь он отменяется. Красноярскому краю хотелось бы, чтобы деньги оставались там, где компании зарабатывают. Механизм КГН позволял отчислять налог на прибыль туда, где у компании активы и работники. Предусмотрен трёхлетний переходный период, так что пока мы не увидим спада, а бюджет на следующий год верстаем даже с плюсом. Мы взаимодействуем с федеральным центром, чтобы в будущем отмена КГН не ударила по бюджету края. Не хотим потерять ни рубля, для этого кропотливо работаем с законодательством», — резюмирует глава комитета ЗС Красноярского края по экономике и налоговой политике.

На кону серьёзные суммы — головные офисы крупнейших налогоплательщиков региона «Норникеля» и «Роснефти» зарегистрированы вовсе не в Красноярском крае, а в Москве.