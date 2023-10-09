На строительную площадку будущей станции красноярского метро доставлен тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК): машина весом 480 тонн и длиной 80 метров построит тоннель длиной 3,3 км от станции «улица Шахтеров» до станции – «Улица Карла Маркса». Работу планируется начать в конце декабря этого года. Об этом губернатору края Михаилу Котюкову отчитались подрядчики по строительству метро в Красноярске.

«Для доставки из Москвы комплекс разобрали и погрузили на 19 длинномерных тралов. Сборка элементов будет осуществляться в монтажной камере подготовленного котлована на глубине 12 метров», – рассказал генеральный директор ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск» Владимир Гартиг. Его цитату приводит пресс-служба компании, добавив, что упомянутый комплекс является одним из пяти ТМПК, которые будут использоваться при строительстве красноярского метрополитена.

«С прибытием в Красноярск тоннелепроходческого комплекса реализация проекта метро выходит на новый этап. Машина, которая будет работать в нашем городе, участвовала в строительстве станций московского метрополитена и хорошо себя зарекомендовала. Уверен, что у наших подрядчиков достаточно опыта и профессионализма, чтобы качественно и своевременно выполнить взятые на себя обязательства. Мы в свою очередь будем помогать оперативно решать все трудности, связанные со строительством метрополитена», – подчеркнул глава региона Михаил Котюков.

Отмечается, что в настоящее время все работы идут с соблюдением графика. На станции «Ул. Шахтеров» заканчивается строительство монтажного котлована. Здесь разработано и вывезено 90% грунта, полностью выполнена распорная система, начинается бетонирование основания котлована. На месте будущей станции метро «Площадь Революции» продолжаются археологические работы, на площадке в Солонцах возводится вахтовый городок.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на развитие транспортной системы Красноярского края будет направлено более 165 млрд рублей.