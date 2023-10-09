Директор сети частных детских садов Томска получила срок за мошенничество, нанесшее госбюджету более 55 миллионов рублей ущерба. Женщина получала государственные субсидии за неоказанные услуги по фиктивным договорам. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Томской области.

Сообщается, что судебное решение вынесено в отношении учредителя и руководителя сети частных детсадов «Ладушки». Уголовное дело против нее было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд установил, что женщина в конце 2015 года изготовила фиктивные договоры по оказанию услуг в сфере обучения и воспитания, использовав для этого персональные данные родителей воспитанников сети учрежденных ею детских садов.

Далее руководитель «Ладушки» предоставила сфабрикованные договоры в городской департамент образования, дабы получить госсубсидию на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по уходу за детьми. В результате, городской и областной бюджет понесли суммарный урон в размере, превышающем 55 миллионов рублей.

Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также двухлетнему запрету на занятие руководящих должностей в сфере образования.

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