В Дзержинском районе Новосибирска откроется новый сквер

В Дзержинском районе Новосибирска посадкой молодых елей откроется новый сквер «Педагогический». Общественное пространство станет подарком ко Дню педагога и наставника и к 90-летию района, который отмечают в эти дни, сообщают в пресс-центре городской администрации.

Открытие сквера на ул. Кошурникова, было запланировано на завтра, 10 октября, однако по предупреждению мэрии мероприятие было перенесено, точная дата и время будут сообщены позже.

С 1 января 2021 года содержание и уборка всей территории Дзержинского района закреплены за МКУ «Дзержинка». В 2022 году силами учреждения были обустроены сквер «Содружество», зеленая зона на пересечении проспекта Дзержинского и ул. Королева, а также Сквер Авиаконструктора Антонова, где установили монументально-декоративный элемент «Самолет Ан-2».

Напомним также, что конце сентября по просьбе жителей Дзержинского района, заместитель мэра Анна Терешкова провела выездное совещание, темой которого было строительство лестницы для обеспечения доступа посетителей к парку «Каменка». Вице-мэр потребовала от подрядчика устранить недоделки и открыть лестницу не позднее 15 октября.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцам частично открыли проход в Первомайский сквер.