В новосибирском кампусе «Школы 21» объявили даты отборочных интенсивов. Первый интенсив пройдет с 22 января по 16 февраля, второй — с 26 февраля по 22 марта 2024 года. На каждый из них планируют набрать не менее 300 человек. Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

В настоящее время в новосибирском кампусе учатся около 620 участников. При этом 100 из них уже трудоустроены и работают в таких компаниях как Сбер, Центр финансовых технологий, «Текстком», SmartСonsulting и других. Несколько участников выбрали в качестве места работы «Школу 21». Интенсив (или «бассейн») — это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. В течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, развивают мягкие навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. По результатам интенсива участников отбирают на основное обучение.

По окончании бассейна участники смогут бесплатно изучать цифровые технологии, выбирая из более чем 10 различных направлений и сфер. Среди них алгоритмы и графика, Unix и Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и другое. Одна из обязательных частей образовательной программы школы — трехмесячная стажировка, после которой участники могут трудоустроиться в крупные ИТ-компании. Отбор на основное обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов участников.

Новосибирский кампус «Школы 21» занимает несколько этажей в здании головного офиса 2ГИС, что помогает участникам проникаться атмосферой современной ИТ-компании уже во время учебы.

«Школа 21» —школа программирования от Сбера, которая помогает всем желающим от 18 лет получить образование в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий.