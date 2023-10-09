Сибирские депутаты Госдумы меняют комитеты

В день рождения Владимира Путина его публично благодарили и прославляли не только единороссы, но и те, кто называет себя представителями «оппозиции». Чем ещё отличились депутаты Госдумы от Сибирского федерального округа на прошлой неделе — читайте в новой сводке «Континента Сибирь».

Новый депутат от Красноярского края Сергей Еремин («Единая Россия») вошёл в думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

вошёл в думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский (ЕР, Новосибирская область) с начала созыва состоял в думском комитете по охране здоровья. 5 октября ГД зарегистрировала проект постановления о переходе Иванинского в комитет по госстроительству и законодательству.

с начала созыва состоял в думском комитете по охране здоровья. 5 октября ГД зарегистрировала проект постановления о переходе Иванинского в комитет по госстроительству и законодательству. С днем рождения президента Путина поздравили не только единороссы, но и те, кто называют себя представителями оппозиции. В его честь Александр Аксененко ( «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Новосибирская область) объявил об автопробеге новосибирского штаба «Народного фронта». Георгий Арапов («Новые люди», Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край ) поблагодарил Путина за всё, что он делает.

объявил об автопробеге новосибирского штаба «Народного фронта». поблагодарил Путина за всё, что он делает. Посты с поздравлениями главе РФ написали большинство парламентариев от ЕР. Мария Василькова (Иркутская область) сообщила, что Путин «спасает цивилизацию, традиционные ценности, наше будущее!» . Александр Прокопьев ( Алтайский край) утверждает, что «Вся Россия смотрит на президента с надеждой!» , Оксана Фадина (Омская область) — что «нас нужно защищать. Это способен сделать только один – сильный и умный человек», Антон Красноштанов (Иркутская область) — что политика Путина «в последние годы улучшила качество жизни россиян»

сообщила, что Путин «спасает цивилизацию, традиционные ценности, наше будущее!» утверждает, что «Вся Россия смотрит на президента с надеждой!» — что «нас нужно защищать. Это способен сделать только один – сильный и умный человек», — что политика Путина «в последние годы улучшила качество жизни россиян» Ксения Горячева («Новые люди», Новосибирская область) — соавтор законопроекта о запрете приближаться к человеку на определённое расстояние по решению суда. «Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан», — говорится в пояснении к документу. Там же упоминается, что суд может запретить звонить, слать сообщения, письма и подарки. Но не в силах установить запрет «приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ».

— соавтор законопроекта о запрете приближаться к человеку на определённое расстояние по решению суда. «Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан», — говорится в пояснении к документу. Там же упоминается, что суд может запретить звонить, слать сообщения, письма и подарки. Но не в силах установить запрет «приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ». На высказывание пропагандиста, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, что нет ничего страшного во взрыве термоядерной бомбы «где-нибудь над Сибирью» отреагировали некоторые депутаты от СФО. Мария Прусакова (КПРФ, Алтайский край) потребовала извинений перед сибиряками. Сайт RTVI приводит мнение Андре я Алехин а (КПРФ, Омская область), Владимир а Самокиш а (ЕР, Кузбасс, Томск ая област ь), Виктор а Соболев а (КПРФ, Омск ая область), Шолбан Кара-оол а (ЕР, Тув а , Хакаси я, Красноярск ий кра й), Александр а Якубовск ого (ЕР, Иркутск ая област ь), Олег а Матвейчев а (ЕР, Кузбасс, Томск ая обла сть). Одни называют рассуждения Симоньян глупыми, другие посоветовали главреду RT слова «подбирать точно и более четко».

потребовала извинений перед сибиряками. Сайт RTVI приводит мнение Одни называют рассуждения Симоньян глупыми, другие посоветовали главреду RT слова «подбирать точно и более четко». Геннадий Семигин (СРПЗП, Хакасия) угодил в скандал из-за слов о чеченских солдатах, пинками загоняющих российских солдат на СВО. Текст, подписанный его именем, провисел на официальном сайте возглавляемого им движения «Патриоты России» три дня. Затем пресс-служба организации сослалась на взлом, назвала написанное фейком, диверсией, провокацией, а журналистов, обративших внимание на публикацию от имени Семигина и сообщивших о ней, «убогими». Это слово уже «исчезло» с сайта «Патриотов России».