Сибирские депутаты Госдумы меняют комитеты

В день рождения Владимира Путина его публично благодарили и прославляли не только единороссы, но и те, кто называет себя представителями «оппозиции». Чем ещё отличились депутаты Госдумы от Сибирского федерального округа на прошлой неделе — читайте в новой сводке «Континента Сибирь».
- Новый депутат от Красноярского края Сергей Еремин («Единая Россия») вошёл в думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
- Бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский (ЕР, Новосибирская область) с начала созыва состоял в думском комитете по охране здоровья. 5 октября ГД зарегистрировала проект постановления о переходе Иванинского в комитет по госстроительству и законодательству.
- С днем рождения президента Путина поздравили не только единороссы, но и те, кто называют себя представителями оппозиции. В его честь Александр Аксененко («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Новосибирская область) объявил об автопробеге новосибирского штаба «Народного фронта». Георгий Арапов («Новые люди», Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край ) поблагодарил Путина за всё, что он делает.
- Посты с поздравлениями главе РФ написали большинство парламентариев от ЕР. Мария Василькова (Иркутская область) сообщила, что Путин «спасает цивилизацию, традиционные ценности, наше будущее!». Александр Прокопьев (Алтайский край) утверждает, что «Вся Россия смотрит на президента с надеждой!», Оксана Фадина (Омская область) — что «нас нужно защищать. Это способен сделать только один – сильный и умный человек», Антон Красноштанов (Иркутская область) — что политика Путина «в последние годы улучшила качество жизни россиян»
- Ксения Горячева («Новые люди», Новосибирская область) — соавтор законопроекта о запрете приближаться к человеку на определённое расстояние по решению суда. «Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан», — говорится в пояснении к документу. Там же упоминается, что суд может запретить звонить, слать сообщения, письма и подарки. Но не в силах установить запрет «приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ».
- На высказывание пропагандиста, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, что нет ничего страшного во взрыве термоядерной бомбы «где-нибудь над Сибирью» отреагировали некоторые депутаты от СФО. Мария Прусакова (КПРФ, Алтайский край) потребовала извинений перед сибиряками. Сайт RTVI приводит мнение Андрея Алехина (КПРФ, Омская область), Владимира Самокиша (ЕР, Кузбасс, Томская область), Виктора Соболева (КПРФ, Омская область), Шолбан Кара-оола (ЕР, Тува, Хакасия, Красноярский край), Александра Якубовского (ЕР, Иркутская область), Олега Матвейчева (ЕР, Кузбасс, Томская область). Одни называют рассуждения Симоньян глупыми, другие посоветовали главреду RT слова «подбирать точно и более четко».
- Геннадий Семигин (СРПЗП, Хакасия) угодил в скандал из-за слов о чеченских солдатах, пинками загоняющих российских солдат на СВО. Текст, подписанный его именем, провисел на официальном сайте возглавляемого им движения «Патриоты России» три дня. Затем пресс-служба организации сослалась на взлом, назвала написанное фейком, диверсией, провокацией, а журналистов, обративших внимание на публикацию от имени Семигина и сообщивших о ней, «убогими». Это слово уже «исчезло» с сайта «Патриотов России».