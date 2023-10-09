В Омске оглашен приговор бывшему начальнику управления Федеральной налоговой службы России по Омской области Владимиру Репину. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорен к сроку в колонии строгого режима. Информация об этом появилась в ТГ-канале «Суды Омской области».

Уголовное дело в отношении Владимира Репина поступило в суд в начале июня этого года. Бывшего высокопоставленного налоговика обвиняли в том, что он получил от предпринимателя Дмитрия Немиша 10 миллионов рублей за освобождение ООО «Нефтегазстроймонтаж», которым руководил Немиш, от налоговых проверок. Взятка была передана через адвоката Дмитрия Григорьева, который, как и ранее упомянутый Дмитрий Немиш, стал фигурантом этого же уголовного дела.

Центральный районный суд Омска, рассмотрев представленные доказательства, признал всех троих участников дела виновными. Экс-начальник омской налоговой осужден к лишению свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо этого он получил запрет на занятие должностей в госучреждениях в течение 5 лет. Дмитрий Немиш признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), его приговорили к 18 миллионам рублей штрафа в доход государства. Сыгравшего роль посредника адвоката Дмитрия Григорьева суд признал виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначил ему 5 лет колонии строгого режима, штраф в размере 10 миллионов рублей и запрет адвокатской деятельности на 5 лет.

Напомним, что Владимир Репин работал в УФНС России по Омской области с декабря 2011 года. С 15 декабря он был заместителем главы ведомства, затем с 22 декабря — исполняющим обязанности руководителя управления, а с 21 сентября 2012 года — руководителем. В мае 2022 года он покинул должность, а 7 июля того же года получил пост начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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