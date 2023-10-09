Суд удовлетворил заявление иркутской прокуратуры об обращении в доход государства крупной партии полудрагоценных камней. Более 15 тонн нефрита, законность добычи которых не подтверждена, будут изъяты у владельца. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области.

Сообщается, что полтора десятка тонн нефрита сотрудники прокуратуры обнаружили на территории частного дома руководителя фирмы, занимающейся добычей полезных ископаемых. При этом, никаких документов, подтверждающих законность добычи и оборота столь крупной партии полудрагоценного камня, владелец предоставить не смог.

Так как согласно законодательству РФ недра и их содержимое в границах территории страны являются государственной собственностью, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании изъятого нефрита бесхозяйным и обращении его в доход государства.

Сообщается, что Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил заявление надзорного ведомства. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района.

Ранее мы рассказывали о том, что в доход государства обращено имущество бывшего депутата Заксобрания Алтайского края.