В Новосибирском левобережье на продажу выставлено здание спортивно-оздоровительного центра «Аква-тонус». Шестиэтажное отдельно стоящее здание на улице Пархоменко, судя по объявлению на сайте N1.ru, планируется продать за 230 миллионов рублей.

Здание спортцентра, построенное в 2016 году, имеет общую площадь 3110 квадратных метров. Земельный участок в 1270 квадратных метров, на котором построен «Аква-тонус», также находится в собственности продавца. На первом этаже центра расположен 25-метровый бассейн на 5 дорожек, оснащенный сауной. В цокольном помещении установлено импортное оборудование для подготовки и очистки воды в бассейнах, а также осушительная аппаратура.

На втором этаже находятся два мини-бассейна и массажный кабинет, на третьем и четвертом этажах расположились тренировочные залы и раздевалки, на пятом — тренажерный зал. По заявлению продавца, установленная в здании система кондиционирования и вентиляции позволяет проводить занятия в спортцентре в любое время года. Последний, шестой этаж здания отведен под офисные помещения. Отмечается, что на объекте установлен лифт грузоподъемностью 1000 кг.

За спортивный центр по адресу ул. Пархоменко, 106 продавец намерен выручить 230 000 000 рублей.

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