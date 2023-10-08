Как ФК «Новосибирск» сыграл «мокрую ничью» и сохранил отрыв от преследователей?

В субботу, 7 октября, ФК «Новосибирск» в 13-ом туре сезона 2023-2024 первенства России по футболу среди команд дивизиона «Серебро» Второй лиги А проводил матч на выезде против московского клуба «Родина-2». Игра прошла в упорной борьбе и содержала забитые голы, острые моменты и предупреждения. Отчет о матче представлен на странице ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Сильный ливень, сопровождавший футбольную дуэль, не испугал игроков и преданных болельщиков. За игрой на московском стадионе «Спартаковец» имени Н. П. Старостина наблюдали 47 промокших зрителей, среди которых были и фанаты ФК «Новосибирск».

Новосибирский клуб открыл счет в концовке первого тайма, но не смог удержать победный счет. Хозяева забили ответный мяч на 81-й минуте матча. В оставшееся время «Родина-2» пыталась вырвать победу, но гости уверенно стояли в обороне, не дав москвичам и малейшего шанса. Итог – ничья 1:1. Концовка игры получилась нервозной, в итоге команды получили по 3 желтых карточки.

Главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции отметил, что на качестве игры сказались погода и высокая цена очков в противостоянии лидеров, но команды проявили характер и старались четко выполнять тренерский план на игру.

ФК «Новосибирск» после 13 туров набрал 27 очков и продолжает опережать идущую второй московскую «Родину-2» на 4 очка. Занимающий третье место курский «Авангард» также сыграл в этот день вничью и имеет в своем активе 21 очко. В следующем туре новосибирская команда сыграет на домашнем стадионе «Спартак» в субботу, 14 октября, против белгородского «Салюта», замыкающего турнирную таблицу. Начало игры — в 17:00.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, сколько ещё очков нужно набрать ФК «Новосибирск» для выхода в дивизион «Золото».