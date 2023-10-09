Место закрывающейся кофейни Yellow Door в центре Новосибирска займет конкурент из Красноярска

Красноярская сеть кофеен Green House открыла первую точку в Новосибирске в ТРЦ «Аура» и намерена до конца года запуститься на пересечении Максима Горького и Красного проспекта. На этом месте сейчас располагается кофейня Yellow Door Александра Долгова и Андрея Васина.

Напомним, что о выходе в Новосибирск сети Green House стало известно в сентябре 2023 года. В компании отмечали «Континенту Сибирь», что до конца года рассчитывают открыть в городе по франшизе 3-4 кофейни и в дальнейшем наращивать присутствие. Несколько дней назад первая кофейня открылась в ТРЦ «Аура» рядом с входом в гипермаркет «Окей».

Как рассказал «Континенту Сибирь» франчайзи Green House Роман Юшков, еще одна кофейня до конца года будет открыта в ТРЦ «Мега». Также ведутся переговоры с ТРЦ «Галерея». Однако речь идет не только о торговых центрах — кофейня будет запущена на пересечении Максима Горького и Красного проспекта. С конца января 2023 года эту площадку занимает кофейня сети Yellow Door Александра Долгова и Андрея Васина. Ранее Александр Долгов объявил о закрытии проекта Yellow Door. Предприниматель также говорил о том, что выставил на продажу кофейню на ул. Максима Горького. «Рассмотрю предложения по покупке методом аукциона. Кто предложит самую высокую цену — тому и продам. Если не продам, то просто закроем», — отмечал предприниматель.

До Yellow Door рассматриваемую локацию занимала пиццерия Dens Pizza, просуществовавшая на этом месте меньше года. До нее там располагалась вьетнамская закусочная Kung Pho. Владельцем помещения, по данным источников «Континента Сибирь», является основатель новосибирской строительной компании «Баутехник» Сергей Панасенко.

По словам Романа Юшкова, ожидается, что Yellow Door закроет свои двери 1 ноября, после чего начнется ремонт площадки, и до конца года будет запущена кофейня Green House.

Напомним, что сеть Green House, согласно сайту компании, была основана в 2012 году в Красноярске. Основателями сети являются предприниматели Егор Тохтобин, Алексей Шу и Артем Кальченко. На сегодня сеть Green House включает в себя 63 кофейни в 11 городах России (Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск).

Примечательно, что персонал первой новосибирской кофейни Green House был сформирован из красноярских сотрудников сети. Сам Роман Юшков также переехал из Красноярска в Новосибирск, чтобы лично координировать развитие компании в новом регионе. Из Красноярска привозят не только кофейные зерна, но и десертную линейку, которую производит партнер Green House. Предполагается, что со временем он запустит в Новосибирске кондитерский цех. В Green House поясняют, что рассматривали варианты партнерства с местными поставщиками, однако не нашли партнера, который обеспечивал бы желаемый уровень качества и цены.

Роман Юшков в разговоре с «Континентом Сибирь» выразил уверенность в том, что с приходом Green House в Новосибирске вырастет уровень кофейной культуры. Красноярский рынок он считает более развитым и отвечающим актуальным потребностям гостей, чем новосибирский. Из местных кофеен наиболее близкой по формату к Green House, по его мнению, можно считать «Академию кофе».

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