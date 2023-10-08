На следующей неделе в Новосибирской области ожидается похолодание

Теплая погода продержится в Новосибирской области первую половину следующей недели. Начиная с четверга погодные интернет-сервисы прогнозируют понижение температуры воздуха на 8-10 градусов. Также в эти сроки ожидается слабый дождь.

Установившаяся в Новосибирской области теплая погода, с температурами воздуха выше нормы на 6-8 градусов, обусловлена влиянием антициклона, который установился в Восточной Сибири и обеспечивает перенос в регион теплых воздушных масс из Центральной Азии. Такая погода по прогнозам продержится до среды, 11 октября: в этот день, как и в предыдущие ожидаются дневные температуры от +18 до +22 градусов.

В четверг, 12 октября, согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», в районах Новосибирской области дневная температура воздуха будет от +8 до +12 градусов, ночная — от +4 до +6. В последующие сутки ожидается дальнейшее незначительное понижение температуры. В северные районы Новосибирской области похолодание придет на сутки раньше.

Кроме того, согласно данным сервиса «Расписание погоды» (rp5.ru) в четверг, 12 октября в регионе ожидается значительная облачность и пасмурная погода, также возможен слабый дождь. Сохраняется высокая вероятность осадков в последующие сутки.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как град в Новосибирске побил стёкла машин.