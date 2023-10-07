Группа компаний «Дом-Строй» выкупила активы бывшей телестанции «Мир» в Новосибирске. На приобретенном участке застройщик планирует строить жилые дома.

Новым владельцем активов телестанции «Мир» в Новосибирске стал застройщик ГК «Дом-Строй». Как сообщает BFM-Новосибирск, сделка была совершена в сентябре. На территории через 2-3 года предполагается строительство жилых зданий.

Отметим, что земельный участок и недвижимость телестанции были выставлены на продажу в октябре 2022 года за 140 миллионов рублей. Однако итоговая цена нынешней сделки не раскрывается.

В активы телестанции «Мир», завершившей своё вещание в 2021 году, входили два участка на улице Горской общей площадью 14 тыс. кв. метров с трехэтажным административным зданием, телевизионной вышкой и гаражным комплексом.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что следственные органы сняли все обвинения с совладельца ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова, задержанного по делу о мошенничестве директора новосибирского центра «Мой Бизнес» Михаила Космынина. В недавнем рейтинге жилых комплексов, составленном «Континентом Сибирь» вместе с экспертами строительного рынка, ЖК «Ричмонд» группы компаний «Дом-Строй» занял первое место.