В интернете набирает популярность петиция с требованием привлечь к ответственности главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян за её слова о возможности проведения ядерного взрыва над Сибирью.

Более 42 тыс. подписей на данный момент набрала петиция на сайте «Change.org» против Маргариты Симоньян. Подписанты требуют привлечь телеведущую к ответственности за «экстремизм и оскорбление сибиряков». Автором документа стал красноярский историк Илья Бобрик.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире своей передачи Ч.Т.Д. 3 октября допустила возможность термоядерного взрыва над Сибирью, ссылаясь на своего знакомого инженера-радиоэлектроника.

«Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного», — сказала телеведущая.

Высказывание уже успело получить общественный резонанс. Своё мнение о «предложении» телеведущей на пресс-конференции 4 октября высказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, напомнив, что он — физик по образованию.

«Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия», — сказал мэр.

В свою очередь, алтайский депутат от КПРФ Мария Прусакова опубликовала видео с требованием от Симоньян извинений. Красноярский депутат от «Единой России» Алексей Кулеш написал у себе в ТГ-канале: «Колониализм, он ведь разный бывает, в том числе и такой: «а давайте бомбу взорвем над Сибирью, ничего страшного не произойдет». Единственное, что успокаивает, так это то, что мало кто всерьёз воспринимает слова этих людей…».

Решить вопрос в правовом поле предложил Евгений Королев — помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина*. Он отправил обращения в Следственный комитет России (СКР) и МВД с требованием проанализировать высказывания Маргариты Симоньян и привлечь ее к административной или уголовной ответственности. К слову, она уже подала ответный иск о клевете.

*Признан в РФ иностранным агентом.