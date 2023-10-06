Сколько ещё очков нужно набрать ФК «Новосибирск» для выхода в дивизион «Золото»?

Игорь Черных
 
Фото: официальный аккаунт ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

В субботу, 7 октября, ФК «Новосибирск» в 13-ом туре сезона 2023-2024 первенства России по футболу среди команд дивизиона «Серебро» Второй лиги А проведет выездной матч против ФК «Родина-2» из Москвы. Накануне игры команды занимают в итоговой таблице первое и второе места. «Континент Сибирь» изучил вероятные турнирные перспективы новосибирской команды.

При любом результате этого матча ФК «Новосибирск» сохранит лидерство в дивизионе, так как отрыв от второго места составляет 4 очка. Однако основная задача сейчас не лидерство, а выход в следующий этап турнира и получение шанса побороться за право в сезоне 2024-2025 играть в Первой лиге первенства страны. Что для этого нужно?

Пункт 3.9. регламента Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Вторая Лига Дивизион А» сезона 2023–2024 годов гласит: «Команды, которые по итогам первого этапа соревнования сезона в группе «Серебро» заняли в турнирной таблице места с 1 (первого) по 4 (четвертое) включительно, включаются в группу «Золото» и принимают участие во втором этапе соревнования в группе «Золото».

Пункт 3.15. того же регламента: «Команды, которые по итогам второго этапа соревнования в группе «Золото» займут в турнирной таблице 1 (первое) и 2 (второе) места, приобретают право выступать в спортивном сезоне 2024–2025 годов в Первой лиге».

ФК «Новосибирск» пока уверенно движется к выполнению задачи осеннего этапа первенства: перед 13-ым туром, за 6 игр до окончания турнира, команда занимает первое место в дивизионе «Серебро», имея в своем активе 26 очков. Реально, этих очков уже может быть достаточно для попадания в первую четверку по итогам розыгрыша, так как команда, занимавшая пятое место после первого круга турнира, имела всего лишь 12 очков. Сейчас пятое место в итоговой таблице занимает ивановский ФК «Текстильщик», заработавший пока лишь 16 очков.

Однако, для того чтобы гарантировать себе место в четверке, сибирской команде на сегодня необходимо ещё набирать очки. И лучше всего это делать во встречах с реальными конкурентами за попадание в четверку. Игра, которая состоится 7 октября в Москве, как раз из этого числа.

Матч лидеров дивизиона «Серебро» Второй лиги А «Родина-2» — «Новосибирск» состоится в субботу, 7 октября, на московском стадионе «Спартаковец» имени Н. П. Старостина в 19:00 по новосибирскому времени. Статистические сервисы прогноза спортивных результатов наиболее вероятным исходом этой игры определяют ничью.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, когда ФК «Новосибирск» сменит название.

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